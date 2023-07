బేబీ సినిమాతో చ‌క్క‌టి గుర్తింపు తెచ్చుకొన్న తెలుగ‌మ్మాయి వైష్ణ‌వి. ఈ సినిమా త‌న కెరీర్‌కి చాలా ప్ల‌స్ అయ్యింది. తెలుగు సినిమాల్లో, తెలుగు అమ్మాయిలు క‌నిపించ‌డం లేద‌న్న లోటుని వైష్ణ‌వి కొంత వ‌ర‌కూ తీర్చింది. బేబీ సూప‌ర్ హిట్ తో… ఆమెకు మ‌రిన్ని అవ‌కాశాలు వ‌స్తున్నాయి. కాక‌పోతే… ఏ ఒక్క‌టీ ఒప్పుకొనే ఛాన్సే లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే.. బేబీ సినిమా తీసిన `మాస్‌` బ్యాన‌ర్‌పై వ‌రుస‌గా మూడు సినిమాలు చేస్తాన‌ని ఒప్పుకొంది వైష్ణ‌వి. బేబీ త‌ర‌వాత రెండు సినిమాలు ఆ బ్యాన‌ర్‌కే చెయ్యాలి. అంటే.. ఇప్పుడు సంత‌కం చేసిన ఏ సినిమా అయినా స‌రే, వైష్ణ‌వి నాలుగో సినిమా కిందే లెక్క‌. మ‌రి మిగిలిన ఆ రెండు సినిమాలూ ఎప్పుడు వ‌స్తాయన్న‌ది ప్ర‌శ్న‌. నిర్మాత ఎస్‌.కే.ఎన్‌.. ఇక ముందు తీయ‌బోయే సినిమాల్లో వైష్ణ‌వికి త‌గిన క్యారెక్ట‌ర్ ఉండాలి. లేదంటే స‌ద‌రు నిర్మాత అనుమ‌తి తీసుకొని, ఇక నుంచి వైష్ణ‌వి సినిమాలు చేసుకోవాలి. ద‌ర్శ‌కుడు సాయి రాజేష్‌తో కూడా మ‌రో రెండు సినిమాలు ఎగ్రిమెంట్ చేయించుకొన్నాడు ఎస్‌కేఎన్‌. బేబీ సినిమా రూ.50 కోట్ల క్ల‌బ్ లో చేరాక‌.. సాయి రాజేష్‌కి మంచి డిమాండ్ ఏర్ప‌డింది. ఇప్పుడు అదంతా ఎస్‌కేఎన్ కి ప్ల‌స్సే. త్వ‌ర‌లోనే సాయి రాజేష్‌, ఎస్‌కేఎన్ క‌లిసి ఓ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేయ‌బోతున్నారు. దీనికి మాత్రం మ‌రో ద‌ర్శ‌కుడు ప‌ని చేస్తాడ‌ని టాక్‌. ఆ చిత్రానికి క‌థ సాయి రాజేష్ అందిస్తాడ‌ట‌.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.