క్వాష్ పిటిషన్ : 2 రోజుల్లో తీర్పు – వాదనలు ఎలా జరిగాయంటే ?

స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రాజెక్టులో అవినీతి జరిగిందని చంద్రబాబుపై అరెస్టు చేసిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన కేసులో క్వాష్ పిటిషన్‌పై జరిగిన వాదనల్లో ప్రభుత్వ డొల్లతనం పూర్తిగా బయటపడింది. అడ్వకేట్ జనరల్, సీఐడీ చీఫ్ ఊరూరా తిరిగి చెప్పిన విషయాలను మరోసారి సీనయిర్ లాయర్ ముకుల్ రోహత్గీ ద్వారా చెప్పారు. రంజిత్ కమార్ అనే ప్రభుత్వ లాయర్ చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా ఇప్పటికిప్పుడు ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లు లేవన్నారు. కానీ ఐటీ శాఖ ఈ కేసుతో సంబంధం లేకుండా ఇచ్చిన నోటీసుల్ని చూపించారు. ఇలాంటి నేరాలు చేశారని అనుకోవచ్చని జడ్జికి వివరించారు.

చంద్రబాబుకు సంబంధం ఉందని ఒక్క డాక్యుమెంట్ కూడా లేదన్న ప్రభుత్వ లాయర్

సిమెన్స్‌కు.. గుజరాత్ లో స్కిల్ ప్రాజెక్టుకు ఈమెయిల్స్ పంపామని ఇంకా వివరాలు రావాల్సి ఉందన్నారు. మధ్యలో డిజైన్ టెక్.. క్లాజ్ లో లేకపోయినా సబ్ కాంట్రాక్టులకు ఇచ్చిందని.. ఆ సంస్థ రూ. రెండు వందల కోట్లను దారి మళ్లించిందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఈ సబ్ కాంట్రాక్టర్లకు.. చంద్రబాబుకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటని న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించారు. కానీ ఎలాంటి సమాధానం రంజిత్ కుమార్ ఇవ్వలేదు. పాత ఆరోపణల్ని చేసుకుటూ పోయారు. ప్రభుత్వం చెబుతున్న తప్పుల్లో కూడా చంద్రబాబుకు ఎక్కడ ప్రమేయం ఉందో చెప్పే ఆధారాల ఒక్కటి కూడా కోర్టు ముందు పెట్టలేదు.

2018 నుంచే విచారణ జరుగుతోందని అరెస్టుకు గవర్నర్ అనుమతి లేదని ప్రభుత్వ వాదన

మరో వైపు అక్రమ అరెస్ట్ అని వాదించిన విషయంలోనూ ప్రభుత్వ లాయర్ల స్పందన భిన్నంగా ఉంది. 2018లో ఏసీబీ చట్టంలో చేసిన సవరణ మేరకు.. మాజీ ప్రతినిధుల్ని అరెస్ట్ చేయాలంటే.. గవర్నర్ అనుమతి తప్పని సరి అని చంద్రబాబు తరపు లాయర్లు వాదించారు. అయితే ఈ కేసులో 2018లోనే ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశిచిందని అందుకే ఈ క్లాజ్ చెల్లదని ప్రభుత్వ తరపున లాయర్ వాదించారు. మరి ఐదేళ్లుగా విచారణ జరుపుతూంటే.. ఇంకా ఎందుకు ఆధారాలు సమకూర్చుకోలేకపోయారని..ఈ ప్రభుత్వ హయాంలోనే డాక్యుమెంట్లు పోయాయని చంద్రబాబు తరపు లాయర్లు వాదించారు.

వాదనలు విన్న తర్వాత తీర్పు రెండు రోజులు రిజర్వ్

మధ్యలో ప్రభుత్వ న్యాయవాది రంజిత్ కుమార్.. వచ్చే శుక్రవానికి మరో కౌంటర్ దాఖలు చేస్తామన్నారు. కానీ న్యాయమూర్తి అంగీకరించలేదు. ఇవాళే వాదనలు పూర్తి చేయాలన్నారు. వాదనలు పూర్తయిన తర్వాత తీర్పు రిజర్వ్ చేశారు. రెండు రోజుల్లో తీర్పు వెల్లడిస్తామన్నారు.

