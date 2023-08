సుదీర్ఘ విరామం త‌ర‌వాత అనుష్క సినిమా ఒక‌టి విడుద‌ల అవుతోంది. అదే.. మిస్ శెట్టి, మిస్ట‌ర్ పొలిశెట్టి. కాంబినేష‌న్ ప‌రంగా క్రేజ్ ఉన్న సినిమా ఇది. అనుష్క‌, న‌వీన్ పొలిశెట్టి కాంబోనే.. కాస్త విచిత్రంగా ఉంది. పైగా న‌వీన్ పొలిశెట్టికి యూత్ లో మంచి క్రేజ్ ఏర్ప‌డింది. అస‌లు వీరిద్ద‌రి కాంబో తెర‌పై ఎలా ఉంటుందా? అనే ఆసక్తి మొద‌లైంది. యూవీ లాంటి ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క సంస్థ నుంచి వ‌స్తున్న సినిమా కాబ‌ట్టి, మ‌రింత ఫోక‌స్ పెరిగింది.

అయితే ఈ సినిమా ప్ర‌మోష‌న్ల‌కు స్వీటీ అందుబాటులో ఉంటుందా? లేదా? అనేదే పెద్ద డౌట్‌. సెప్టెంబ‌రు 7న ఈ సినిమా విడుద‌ల అవుతోంది. ఇటీవ‌లే ట్రైల‌ర్ వ‌దిలారు. ఈ ఈవెంట్ కి అనుష్క రాలేదు. మ‌రో వారంలో.. సినిమా ప్ర‌మోష‌న్లు ఊపందుకొంటాయి. అప్ప‌టికైనా స్వీటీ వ‌స్తుందా, రాదా? అనేది అనుమాన‌మే. `నిశ‌బ్దం` త‌ర‌వాత అనుష్క నుంచి సినిమా రాలేదు. నిశ‌బ్దం కూడా ఓటీటీకే ప‌రిమితం అయ్యింది. అప్పుడు కూడా స్వీటీ మీడియా ముందుకు రావాల్సిన అవ‌స‌రం లేదు. ఇప్పుడు మాత్రం అలా కాదు. ఈ సినిమాని ప్ర‌మోట్ చేసుకోవాల్సిన అవ‌స‌రం త‌న‌కుంది. కానీ.. అనుష్క వ‌చ్చే ప‌రిస్థితులే క‌నిపించ‌డం లేదు. ఈమ‌ధ్య అనుష్క బాగా బొద్దుగా త‌యారైంది. స్క్రీన్ పై డీఐ, సీజీల‌తో కాస్త స్లిమ్ గా చూపించే ప్ర‌య‌త్న‌మైతే చేశారు. అదే ఫిజిక్ తో మీడియా ముందుకు రాలేకపోతోంద‌ని, అందుకే ప్ర‌మోష‌న్ ఈవెంట్ల‌కు డుమ్మా కొట్టే ఛాన్స్ ఉంద‌ని ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాలు చెబుతున్నాయి. స్వీటీ రాక‌పోతే.. ఈసినిమాకి ప్ర‌మోష‌న్ ప‌రంగా లోటే.

