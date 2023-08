గుంటూరు కారం.. పాట వినిపిస్తారా?

మ‌హేష్ బాబు పుట్టిన రోజు వ‌చ్చేస్తోంది. ఈనెల 9న సూప‌ర్ స్టార్ బ‌ర్త్ డే. చేతిలో గుంటూరు కారం సినిమా ఉంది. రాజ‌మౌళితో ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయ్యింది. రాజ‌మౌళి సినిమాకి ఇంకా చాలా టైమ్ ఉంది కాబ‌ట్టి, ఈ బ‌ర్త్ డే కానుక‌గా గుంటూరు కారం నుంచి ఓ పాట వ‌స్తుంద‌ని అంతా భావిస్తున్నారు. త‌మ‌న్ కూడా పాట‌లు సిద్ధం చేస్తున్నాడు. కాక‌పోతే.. ఈ ట్యూన్స్ విష‌యంలో మ‌హేష్ ఇప్ప‌టికీ అసంతృప్తితోనే ఉన్నాడ‌ని టాక్. త‌మ‌న్ ఇప్ప‌టికే కొన్ని ట్యూన్లు పంపాడు. కానీ మ‌హేష్ ఏదీ ఓకే చేయ‌లేదు. కాబ‌ట్టి.. ఈ పుట్టిన రోజుకి పాట వ‌చ్చే అవ‌కాశాలు అంతంత మాత్రంగానే క‌నిపిస్తున్నాయి. దానికి త‌గ్గట్టుగానే చిత్ర‌బృందం కూడా బ‌ర్త్ డే స్పెష‌ల్ పై ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ స్పందించ‌లేదు. పాట రెడీ కాక‌పోతే.. ఏం చేయాలి? అనే విష‌యంలో చిత్ర‌బృందం ద‌గ్గ‌ర ఓ ప్లాన్ బి కూడా ఉంద‌ని టాక్‌. ఓ చిన్న సైజు టీజ‌ర్‌ని వ‌దిలితే బాగుంటుంద‌ని ఫిక్స‌యి, ఆ దిశ‌గానూ ప్ర‌య‌త్నాలు మొద‌లెట్టార్ట‌. ఇది వ‌ర‌కు విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్ ఫుల్ మాసీగా ఉంది. ఈసారి మాత్రం క్లాస్ ట‌చ్‌తో ఓ టీజ‌ర్ వ‌దిలే అవ‌కాశం ఉంది. ఈ సినిమా నుంచి త‌మ‌న్‌ని తొలగించారని, ఇంకో సంగీత ద‌ర్శ‌కుడి కోసం అన్వేషిస్తున్నార‌ని చాలా రోజుల క్రిత‌మే ప్ర‌చారం మొద‌లైంది. దాన్ని త‌మ‌న్ కూడా ఖండిచాడు. త‌మ‌న్ ఇంకా ఈ టీమ్‌లో ఉన్నాడ‌ని నిరూపించుకోవ‌డానికైనా ఓ పాట బ‌య‌ట‌కు రావాలి. కానీ.. మ‌హేష్ క‌నిక‌రించ‌డం లేదు.

