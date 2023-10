ఫామ్ 7 : వైసీపీ కుట్రలు బట్టబయలు – ఈసీ న్యాయం చేస్తుందా ?

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రతిపక్షాల్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి అక్రమ అరెస్టులు.. కుట్రలు చేస్తున్నట్లుగానే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటర్లను ఓటు హక్కును తొలగించడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వాలంటీర్ల సాయంతో సూక్ష్మ స్థాయిలో డేటా సేకరణ జరిపి ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి ఓట్లను తొలగించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇందలో భాగంగా ఫామ్ 7 కుట్రలు చేస్తున్నారు.

కోర్టుకెళ్తేనే పర్చూరు విషయంలో స్పందించిన ఈసీ

పర్చూరులో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లను తొలగించేందుకు వైసీపీ అధికారులతో కలిసి ఫామ్ 7 కుట్ర పన్నింది. వేల ఓట్లు తొలగించాలని ఫామ్ 7 ద్వారా దరఖాస్తు చేశారు. ఇవన్నీ తప్పుడు ఫిర్యాదులు. మొదట ఈసీకీ ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ పట్టించుకోలేదు. దాంతో ఆయన కోర్టుకు వెళ్లారు. కోర్టు ఆదేశాలతో పర్చూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఫామ్‌7 దుర్వినియోగంపై ఈసీ నిబంధనలను అనుసరించి 12 మందిపై క్రిమినల్‌ కేసుల నమోదు చేయిచింది. అయితే ఇది పర్చూరు కాదని… మొత్తం రాష్ట్రమంతటా ఇదే పరిస్థితి ఉందని అంటున్నారు.

సజ్జల నేతృత్వంలోనే రాష్ట్రమంతటా లక్షల ఓట్ల తొలగింపు కుట్ర

ఫామ్‌7లు వందల్లో దరఖాస్తు చేసిన వారంతా అధికార పార్టీ నేతల అనుచరగణమే. తమకు ఏమీ కాదని.. వైసీపీ నేతలు ఇచ్చి న భరోసాతో తప్పుడు పనులు చేశారు. ఓట్ల గల్లంతులో తమ పాత్ర పోషించారు. అంతిమంగా ఇది తమ మెడకు చుట్టుకునే ప్రమాదం ఉంది . పర్చూరు తరహా పరిస్థితిలో విరిశీలన జరిగితే . భారీ సంఖ్యలో కేసులు నమోదు చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ కుట్ర అంతా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి నేతృత్వంలో జరిగిందని వైసీపీ వర్గాలు బాహాటంగానే చెబుతున్నాయి. ఆయనే ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి 60 లక్షల ఓట్లు తొలగించాలని పార్టీ నేతలకు సూచించారు. అధికారం వారి చేతిలో ఉంది కాబట్టి అందర అదే పని చేస్తున్నారు. కావలి ఎమ్మెల్యేతో పాటు మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు నేరుగా ఇలాంటి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వీటన్నింటిపై ఈసీ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది.

ఓటు హక్కు నిరాకరిస్తే ఇక ప్రజాస్వామ్యానికి అర్థం ఏముంది ?

తన ఓటు హక్కు కోసం కోర్టుకు సైతం వెళ్లాల్సి వచ్చిందని మాజీ ఎస్‌ఈసీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ అన్నారంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓటు నమోదు చేసుకోవడమే కాదు. పోకుండా కాపాడుకోవడం కూడా పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇలాంటి రాజకీయాలు చేయడం ఏమిటని అందరూ విస్తుపోతున్నారు. కానీ గెలుపు మాత్రమే కొలమానమని… వైసీపీ నేతలు అధికారం అడ్డం పెట్టుకుని చెలరేగిపోతున్నారు.

