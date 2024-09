ఆ మూడో సినిమా ఏమిటి శేష్‌..?!

కెరీర్‌ని చాలా ప‌ద్ధ‌తిగా నిర్మించుకొంటున్న హీరోల్లో అడ‌విశేష్ ముందు వ‌రుస‌లో ఉంటాడు. థ్రిల్ల‌ర్‌, యాక్ష‌న్‌, ఫిక్ష‌న్‌… ఇలా అన్ని ర‌కాల క‌థ‌ల్నీ ఎంచుకొంటున్నాడు. త‌న నుంచి సినిమా వ‌స్తోందంటే ఓ ర‌క‌మైన అటెన్ష‌న్ మొద‌లైపోతుంది. హ‌డావుడి లేకుండా వ‌చ్చి, సైలెంట్ గా హిట్ కొట్టి వెళ్లిపోతుంటాడు. మెల్ల‌మెల్ల‌గా త‌న మార్కెట్ కూడా పెంచుకొంటున్నాడు. అయితే ఈ యేడాది త‌న నుంచి సినిమా ఏదీ రాలేదు. హిట్ 2 త‌ర‌వాత త‌ను క‌నిపించ‌లేదు. త‌న కొత్త సినిమాల‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్లు కూడా బ‌య‌ట‌కు రావ‌డం లేదు. అయితే ఈ గ్యాప్ కి తెర దించుతూ 2025లో మూడు సినిమాల్ని రిలీజ్ చేస్తాన‌ని ప్ర‌క‌టించాడు అడ‌విశేష్‌.

ప్ర‌స్తుతం ‘గూఢ‌చారి 2’, ‘డెకాయిట్‌’ సినిమాల్లో న‌టిస్తున్నాడు శేష్‌. ఇవి రెండూ భారీ ప్రాజెక్టులే. ‘గూఢ‌చారి’ సీక్వెల్ పై మంచి అంచ‌నాలే ఉన్నాయి. ఇవి రెండూ ప్ర‌స్తుతం చిత్రీక‌ర‌ణ ద‌శ‌లో ఉన్నాయి. రెండూ 2025లోనే వ‌స్తాయి. మ‌రి ఆ మూడో సినిమా ఏమిటో ఎవ‌రికీ అర్థం కావ‌డం లేదు. శేష్ ఈ గ్యాప్ లో గుట్టు చ‌ప్పుడు కాకుండా మ‌రో సినిమా ఏదైనా మొద‌లెట్టేశాడా? లేదంటే మ‌రో సినిమాలో గెస్ట్ రోల్ ఏమైనా ప్లే చేస్తున్నాడా? అనే అనుమానాలు వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి. 2025లో మాత్రం శేష్ వ‌రుస‌గా సినిమాల్ని విడుద‌ల చేయ‌డం మాత్రం ఖాయం. ఈలోగా కొత్త క‌థ‌ల్నీ వింటున్నాడ‌ని టాక్‌. ఆ మూడో సినిమా ఏమిటో శేష్‌కే తెలియాలి.

