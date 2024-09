హీరోల‌కూ, టెక్నీషియ‌న్ల‌కు కొన్ని సినిమాల ఫ‌లితాలు ముందే తెలిసిపోతుంటాయి. ‘ఈ సినిమా ఎంచుకొని త‌ప్పు చేశామా’ అనిపిస్తుంటుంది. సినిమా మొద‌లైన‌ప్పుడే.. ఆ విష‌యం అర్థ‌మైతే న‌ష్టం త‌గ్గుతుంది. స‌గం సినిమా అయిపోయాక జ్ఞానోద‌యం అయిపోయినా ఏం చేయ‌లేరు. సినిమా ఎలాగోలా క‌ష్ట‌ప‌డి పూర్తి చేయాల్సిందే. కొన్నిసార్లు కొన్ని కొన్ని సినిమాలు నాలుగైదు రోజులు షూటింగ్ జ‌రుపుకొని, ఆగిపోతాయి. ఏఎన్నార్ కెరీర్‌లో అలాంటి సినిమా ఒక‌టి ఉంది. పేరు.. ‘స‌దార‌మ‌’. అక్కినేని సినీ జీవితంలో మ‌ధ్య‌లో ఆగిపోయిన ఒకే ఒక్క సినిమా అది.

ఏవీఎం స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో ‘స‌దార‌మ‌’ అనే క‌థ ప‌ట్టాలెక్కింది. ఇందులో అక్కినేనిది దొంగ వేషం. మూడ్రోజులు షూటింగ్ చేశారు. అయితే అక్కినేనికి ఈ పాత్ర చేయ‌డం ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. సాధార‌ణంగా సినిమాల్లో హీరో ఎంత దొంగ అయినా, అత‌నిలో కొన్ని మంచి ల‌క్ష‌ణాలు ఉంటాయి. కానీ ఈ పాత్ర‌కు అవేం ఉండ‌వు. దాదాపుగా నెగిటీవ్ వేషం. నాలుగో రోజు ఆయ‌న షూటింగ్ కి వెళ్ల‌లేదు. నేరుగా ఏవీఎమ్ స్టూడియోకి వెళ్లారు. ‘అయ్యా.. నేను ఈ పాత్ర చేయ‌లేక‌పోతున్నాను. ఇలాంటి వేషంలో న‌న్ను ప్రేక్ష‌కులు చూడ‌లేరు. సినిమాకి చాలా న‌ష్టం జ‌రుగుతుంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ అయిన ఖ‌ర్చు మొత్తం మీకు వెన‌క్కి ఇచ్చేస్తాను. ద‌య‌చేసి న‌న్ను వ‌దిలేయండి’ అని మొర పెట్టుకొన్నారు.

కానీ ఏవీఎం స్టూడియోస్ ఒప్పుకోలేదు. ”మీరు సినిమా చేస్తున్నార‌ని పోస్ట‌ర్లు వేశాం. డిస్టిబ్యూట‌ర్ల‌కు చెప్పేశాం. వాళ్ల ద‌గ్గ‌ర్నుంచి మాకు మాట వ‌చ్చేస్తుంది” అని ఏఎన్నార్ పీక‌ల‌మీద క‌త్తి పెట్టారు. అయినా, అక్కినేని మ‌న‌సు అంగీక‌రించ‌లేదు. నేరుగా చ‌క్ర‌పాణి ద‌గ్గ‌ర‌కు వెళ్లారు. ‘నాకు న‌చ్చకుండా ఓ పాత్ర‌ని ఎలా నెట్టుకురావాలి? ఈ విష‌యంలో నేను త‌ప్పు చేశానా’ అంటూ స‌ల‌హా అడిగారు. అక్కినేని మాట‌ల్లో న్యాయం ఉంద‌నిపించింది. వెంట‌నే చ‌క్ర‌పాణి ఏవీఎం స్టూడియోస్ వాళ్ల‌కు ఫోన్ చేశారు. `అక్కినేని ఈ సినిమా చేయ‌డు లెండి. వాడు ప‌ట్టుద‌లగ‌ల‌వాడు.. ఎంత చెప్పినా వినేర‌కం కాదు` అని. ఏవీఎం స్టూడియోస్ ఆ సినిమాని ఆపేసింది. అక్కినేని న‌ష్ట‌ప‌రిహారం ఇస్తాన‌న్నా తీసుకోలేదు. దాంతో పాటుగా పారితోషికంగా ఇచ్చిన అడ్వాన్సు కూడా వెన‌క్కి తీసుకోలేదు. ‘మ‌నం మ‌రో సినిమా చేద్దాం. ఈ అడ్వాన్సు ఆ సినిమాకి అట్టి పెట్టండి’ అని చెప్పారు. అదే అడ్వాన్సుతో ‘భూ కైలాస్‌’ తీశారు. ఇందులో అక్కినేనిది నార‌దుడి వేషం. సినిమా బాగా ఆడింది. అక్కినేనికి మంచి పేరు వ‌చ్చింది. ఏవీఎం వాళ్లు ‘స‌దార‌మ‌’ అనే సినిమా కూడా అట‌కెక్కించేశారు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.