న‌వ్వుల చిత్రాల‌కు కేరాఫ్ అడ్ర‌స్స్‌… అల్ల‌రి న‌రేష్‌. అయితే ఆమ‌ధ్య రూటు మార్చి సీరియ‌స్ క‌థ‌లు చేశాడు. ఇప్పుడు మ‌ళ్లీ… త‌నదైన ట్రాక్‌లోకి వ‌చ్చేశాడు. న‌రేష్ మ‌ళ్లీ న‌వ్వులు పంచ‌డానికి సిద్ధ‌మైన సినిమా ‘ఆ ఒక్క‌టీ అడ‌క్కు’. ఈవీవీ స‌త్య‌నారాయ‌ణ సూప‌ర్ హిట్ చిత్రాల టైటిల్ ఇది. దీన్ని న‌రేష్ వాడుకొంటున్నాడు. మ‌ల్లి అంకం దర్శ‌కుడు ఫ‌రియా అబ్దుల్లా క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తోంది. టీజ‌ర్ ఈరోజు విడుద‌లైంది.

ఏజ్ బార్ అవుతున్నా పెళ్లికాని బ్ర‌హ్మ‌చారిగా న‌రేష్ క‌నిపించాడు. త‌న‌కున్న పెళ్లి గండం, విఫ‌ల‌మ‌వుతున్న పెళ్లి చూపులు.. వీటి చుట్టూ టీజ‌ర్ స‌ర‌దాగా సాగిపోయింది. ఫ‌లానా తేదీలోపు పెళ్లి అయితే అయిన‌ట్టు… లేదంటే హీరో ఆజ‌న్మ బ్ర‌హ్మ‌చారిగా ఉండిపోతాడు. ఇదీ టాస్క్‌. దాన్ని హీరో ఎలా దాటాడ‌న్న‌ది క‌థ‌. టీజ‌ర్ చూస్తుంటే ‘మ‌ల్లీశ్వ‌రి’ వైబ్స్ క‌నిపిస్తున్నాయి. అందులోనూ వెంకీ ఇలా పెళ్లికాని ప్ర‌సాద్ ట్యాగ్‌లైన్‌తో న‌వ్విస్తుంటాడు. ఇందులో న‌రేష్‌దీ ఇంచుమించు అలాంటి క్యారెక్ట‌రైజేష‌నే. న‌రేష్‌తో పాటు వెన్నెల కిషోర్, ర‌ఘుబాబు లాంటి క‌మిడియ‌న్లు న‌వ్వులు పంచ‌డానికి సిద్ధ‌మ‌య్యారు. సినిమా క్వాలిటీ డీసెంట్ గా ఉంది. న‌రేష్ కూడా గ్లామ‌రెస్‌గా క‌నిపిస్తున్నాడు. న‌రేష్ నుంచి ప్రేక్షకులు ఆశించే కామెడీ ఈ సినిమాలో ద‌క్కితే… హిట్టు కొట్టిన‌ట్టే. గోపీ సుంద‌ర్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రానికి అబ్బూరి ర‌వి సంభాష‌ణ‌లు స‌మ‌కూర్చారు.

