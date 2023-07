ప‌వన్ క‌ల్యాణ్‌ని అల‌నాటి ఎంజీఆర్‌తో పోల్చారు ఏ.ఎం.ర‌త్నం. ఖుషి చిత్రానికి ర‌త్నం నిర్మాత‌గా వ్య‌వ‌హ‌రించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇప్పుడు హ‌రిహ‌ర వీర‌మ‌ల్లు చిత్రానికీ ఆయ‌నే నిర్మాత‌. బ్రో సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్ష‌న్‌కి ర‌త్నం అతిథిగా వ‌చ్చారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఖుషీ రోజుల్ని గుర్తు చేసుకొంటూ ఎంజీఆర్‌తో పోల్చారు.

ఎంజీఆర్ త‌న సినిమాల్లోని ఓ పాట‌ని సందేశాత్మ‌కంగా తెర‌కెక్కిస్తార‌ని, ఆ అల‌వాటు ప‌వ‌న్‌కీ ఉంద‌ని చెప్పారు. ఖుషి లోని ఏ మేరా జ‌హా.. పాట‌ని ఈ సంద‌ర్భంగా ఉద‌హ‌రించారు. ఓ తెలుగు సినిమాలో హిందీ పాట‌ని ఎవ్వ‌రూ ఊహించ‌లేర‌ని, అది ప‌వ‌న్ ఆలోచ‌న నుంచి పుట్టిన పాట అని, ఆ పాట ఎలా ఉండాలో, ఎలాంటి ప‌దాలు వాడాలో.. ర‌చ‌యిత‌కు చెప్పి మ‌రీ రాయించార‌ని ర‌త్నం గుర్తు చేసుకొన్నారు. ప‌వ‌న్ జ‌నం మెచ్చే నాయ‌కుడిగా ఎదుగుతున్నార‌ని, త్వ‌ర‌లోనే జాతీయ నాయ‌కుడూ అవుతాడ‌ని జోస్యం చెప్పారు. అంతే కాదు.. అభిమానులు అర‌వ‌డం కాద‌ని, ఓట్లు వేయాల‌ని హిత‌వు ప‌లికారు.

ఇన్ని చెప్పినా ‘హ‌రి హ‌ర వీర‌మ‌ల్లు’ అప్ డేట్ మాత్రం ఇవ్వ‌లేదు. ఈ సినిమా షూటింగ్ అర్థాంత‌రంగా ఆగిపోయింది. దాంతో ర‌త్నం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వ‌స్తోంద‌ని బ‌య‌ట టాక్‌. అయితే ర‌త్నం మాత్రం ప‌వ‌న్‌ని పొగుడుతూ ఎంజీఆర్‌తో పోల్చ‌డం చూస్తుంటే ఆయ‌న‌కు ‘వీర‌మ‌ల్లు’ టెన్ష‌న్ ఏమాత్రం లేన‌ట్టే క‌నిపిస్తోంది.

