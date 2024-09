టీడీపీ, వైసీపీలపై అమిత్ షా అభిప్రాయం ఇదే !

ఏపీ లో టీడీపీ, జ‌న‌సేన‌లు బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే కూట‌మిలో చేరాయి. వ‌చ్చే ఎన్నిక‌ల్లో ఈ పార్టీలు సంయుక్తంగా ముఖ్య‌మంత్రి ) వైఎస్ జ‌గ‌న్ మోహ‌న్‌రెడ్డి పార్టీ వైఎస్సార్ సీపీ పై పోటీ చేయ‌నున్నాయి. అయితే.. అస‌లు ఆరు సంవ‌త్స‌రాల‌కుపైగానే ఎన్డీయే కూట‌మికి దూరంగా ఉండ‌డం.. ఇప్పుడు ఎన్నిక‌ల‌కు ముందు బీజేపీతో టీడీపీ చేతులు క‌లిపి ఎన్డీయేలో చేరిక‌పై స‌ర్వ‌త్రా ఆస‌క్తి నెల‌కొంది. మోదీని టెర్రరిస్ట్ అన్న చంద్రబాబుతో ఎలా పొత్తులు పెట్టుకున్నారని బీజేపీని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. .ఈ విష‌యంపై ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు బీజేపీ నుంచి ఎవ‌రూ స్పందించ‌లేదు. ఇలాంటి స‌మ‌యంలో బీజేపీ అగ్ర‌నేత‌, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షా ఓ టీవీ చానల్ చర్చలో తాజాగా ఆస‌క్తిక‌ర వ్యాఖ్య‌లు చేశారు.

ఎన్డీఏ నుంచి టీడీపీని మేం వెళ్లమనలేదు !

“చంద్ర‌బాబును మేం ఎన్డీయే కూట‌మి నుంచి వెళ్లిపోవాల‌ని చెప్ప‌లేదు. ఆయ‌నంత‌ట ఆయ‌నే వెళ్లిపోయారు. తిరిగి మ‌ళ్లీ ర‌మ్మ‌ని కూడా అన‌లేదు. ఆయ‌నంత‌ట ఆయ‌నే తిరిగి వ‌చ్చి చేతులు క‌లిపారు. ఎన్డీయే కూట‌మిలో ఉన్న ఎవ‌రినైనా మేం కాద‌న‌లేదు. వ‌చ్చి క‌లుస్తామంటే వ‌ద్ద‌న‌లేదు“ అని అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. 2018లో చంద్ర‌బాబు త‌నంత‌ట తానే ఎన్డీయే కూట‌మి నుంచి బ‌య‌ట‌కు వెళ్లిపోయార‌ని.. అప్పుడు తాము అడ్డు చెప్ప‌లేద‌ని అన్నారు. అయితే.. త‌మ‌ను కాద‌నుకున్న త‌ర్వాత‌.. చంద్ర‌బాబు 2019లో జ‌రిగిన ఏపీ ఎన్నిక‌ల్లో ఓడిపోయార‌ని షా చెప్పారు. దీంతో ఆయ‌న రియ‌లైజ్ అయ్యార‌ని చెప్పారు. గ‌త అనుభ‌వాల నేప‌థ్యంలోనే తిరిగి ఎన్డీయే కూట‌మిలో చేరేందుకు చంద్ర‌బాబు ఆస‌క్తి చూపించార‌ని అమిత్ షా చెప్పారు. వ‌స్తామ‌న్న పార్టీకి తాము అడ్డు చెప్ప‌బోమ‌ని, అందుకే చేతులు క‌లిపామ‌ని వ్యాఖ్యానించారు.

వైసీపీని మిత్రపక్షంగా చూడలేదు.. మ‌ద్ద‌తు వేరు.. పొత్తులు వేరు!

ఇదే స‌మ‌యంలో రాజ్య‌స‌భ‌లో వైఎస్సార్ సీపీ అధినేత‌, సీఎం జ‌గ‌న్ మోహ‌న్‌రెడ్డికి చెందిన ఎంపీలు బీజేపీకి మ‌ద్ద‌తుగా అనేక సంద‌ర్భాల్లో ఎన్డీయేకి స‌హ‌క‌రించారు క‌దా.. ఇప్పుడు ఆయ‌న‌పైనే ఎందుకు త‌ల‌ప‌డుతున్నార‌న్న ప్ర‌శ్న‌కు కూడా అమిత్ షా ఆసక్తిక‌ర స‌మాధానం చెప్పారు.

“పార్ల‌మెంటులో ఓటింగుకు, రాజ‌కీయ పార్టీల మ‌ధ్య పొత్తుల‌కు సంబంధం ఉండ‌దు. పార్టీల మ‌ద్ద‌తు ద్వారా పార్ల‌మెంటులో ప్ర‌జ‌లే ఓటేస్తారు. ఈ అంచనా మీదే ఎంపీలు ఓటేస్తారు. వైఎస్సార్ సీపీ మాకు అన్ని సంద‌ర్భాల్లోనూ అనుకూలంగా ఓటేయ‌లేదు. మూడు సార్లు మా విధానాల‌ను వ్య‌తిరేకించింది. ఓటింగుకు దూరంగా ఉంది. రాజ‌కీయ పార్టీల మ‌ద్ద‌తుతో పొత్తులు ఏర్ప‌డ‌వు. విధానాల ప‌రంగానే ఏర్ప‌డ‌తాయి“ అని బీజేపీ నేత అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు.

