నెగిటీవ్ రోల్ లో అనుష్క‌?

అనుష్క‌కు మ‌ళ్లీ సినిమాల‌పై మ‌న‌సు మ‌ళ్లింది. గ‌తేడాది ‘మిస్ శెట్టి, మిస్ట‌ర్ పొలిశెట్టి’తో ఓ విజ‌యాన్ని అందుకొంది. ఇప్పుడు క్రిష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఓ లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాని మొద‌లెట్టింది. ఇప్పుడు మ‌ల‌యాళంలో ఓ సినిమా చేస్తోంది. ‘క‌థ‌నార్‌’ అనే పేరుతో మ‌ల‌యాళం ఓ పాన్ వ‌ర‌ల్డ్ మూవీ తెర‌కెక్కుతోంది. ఇందులో స్వీటీది కీల‌క పాత్ర‌. మూఢ న‌మ్మ‌కాలు, క్షుద్ర పూజ‌లు, ఆత్మ‌లూ క‌ల‌గ‌లిపిన ఫాంట‌సీ క‌థ ఇది. టెక్నిక‌ల్ గా ఈ సినిమాని హై స్టాండ‌ర్డ్స్‌లో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీని ఈ సినిమా కోసం వాడుతున్నారు. ఆ విధానంలో రూపొందే తొలి భార‌తీయ చిత్ర‌మిదే.

ఇప్ప‌టికే కొంత‌మేర షూటింగ్ పూర్త‌య్యింది. ఇప్పుడు అనుష్క సెట్లో అడుగు పెట్టింది. ఈ సినిమాలో స్వీటీది నెగిటీవ్ రోల్ అని తెలుస్తోంది. ఈ క‌థ‌కూ ‘అరుంధ‌తి’ సినిమాకూ కొన్ని పోలిక‌లు ఉన్నాయ‌ట‌. అవేంటో సినిమా విడుద‌ల‌య్యేంత వ‌ర‌కూ తెలీదు. అన్న‌ట్టు ఈ చిత్రాన్ని 2 భాగాలుగా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ యేడాదే పార్ట్ 1ని విడుద‌ల చేస్తారు. వ‌చ్చే యేడాది పార్ట్ 2 వ‌స్తుంది. మిస్ శెట్టిలో అనుష్క కాస్త బొద్దుగా క‌నిపించింది. అయితే.. ఇప్పుడు బాగా స్లిమ్‌గా మారిపోయింది. క్రిష్ సినిమా కోసం అనుష్క బ‌రువు త‌గ్గింది. అది ఈ సినిమాకీ ప‌నికొస్తోంది. అన్న‌ట్టు మ‌ల‌యాళంలో స్వీటీ న‌టించ‌డం ఇదే తొలిసారి.

