దిల్ రాజు సోద‌రుడి కుమారుడు ఆశిష్‌. ‘రౌడీ బోయ్స్‌’తో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కుర్రాడు చూడ్డానికి బాగానే ఉన్నా, సినిమా మాత్రం దారుణంగా ఫ్లాప్ అయ్యింది. ఆ త‌ర‌వాత సుకుమార్ బ్యాన‌ర్‌లో ‘సెల్ఫిష్‌’ ప‌ట్టాలెక్కింది. ఆ సినిమా కూడా అనుకోని కార‌ణాల వ‌ల్ల ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు ‘ల‌వ్ మి’ అనే సినిమా రూపుదిద్దుకొంటోంది. ఈలోగా మ‌రో క‌థ ఆశిష్ కోసం రెడీ అవుతోంది. దిల్ రాజు బ్యాన‌ర్‌లో మ‌ర్చిపోలేని సినిమా.. ‘శ‌త‌మానం భ‌వ‌తి’. కుటుంబ ప్రేక్ష‌కుల్ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకొన్న ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్ రెడీ అవుతోంది. ‘శ‌త‌మానం భ‌వ‌తి నెక్ట్స్ పేజీ’ అనే పేరుతో.

స‌తీష్ వేగ్నేశ‌ స్థానంలో హ‌రి అనే కొత్త కుర్రాడు ద‌ర్శ‌కుడిగా మార‌బోతున్నాడు. ఇప్పుడు హీరో కూడా మారిపోయాడు. ఈ సినిమా ఆశిష్ చేతికి వెళ్లింది. నిజానికి శ‌ర్వాని దృష్టిలో ఉంచుకొనే ఈ స్క్రిప్టు ప‌నులు మొదలెట్టారు. కానీ.. శిరీష్‌ని ఫ్యామిలీ ఆడియ‌న్స్‌కి ద‌గ్గ‌ర చేయాలంటే `శ‌త‌మానం భ‌వ‌తి` లాంటి స‌బ్జెక్ట్ యాప్ట్ అని భావించిన దిల్ రాజు, ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఆశిష్‌ని తీసుకొచ్చారు. శ‌ర్వా అయితే… ఈ సినిమాకు మంచి హైప్ దొరికేది. సూప‌ర్ హిట్ సినిమా సీక్వెల్ కాబ‌ట్టి, మార్కెట్ ప‌రంగా మ‌రింత ఆస‌క్తి ఉండేది. కానీ మార్కెట్ లెక్క‌ల కంటే, ఆశిష్ కెరీర్‌కు ప్ల‌స్ అవ్వాల‌న్న ఆలోచ‌న‌తో దిల్ రాజు ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకొన్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. హీరోగా ఆశిష్‌ని నిల‌బెట్టేంత వ‌ర‌కూ దిల్ రాజుకు ఈ త్యాగాలు త‌ప్ప‌వు.

