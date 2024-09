ఏపీలో కొత్త మంత్రులెవ‌రో తెలిసిపోయింది. శాఖ‌లు కేటాయించ‌లేదు కానీ, మంత్రివ‌ర్గం మాత్రం ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేసేసింది. ఒక‌ట్రెండు రోజుల్లో శాఖ‌ల విష‌యంలో ఓ స్పష్ట‌త వ‌స్తుంది. కొత్త‌, పాత క‌ల‌యిక‌తో కూర్పు అద్భుతంగా కుదిరింద‌ని రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు చెబుతున్నారు. అయితే… నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ పేరు లేక‌పోవ‌డం ఆయ‌న అభిమానుల్ని ఆశ్చ‌ర్యంలో ముంచెత్తింది. హిందూపురం నుంచి వ‌రుస‌గా మూడుసార్లు గెలిచి, హ్యాట్రిక్ సాధించారు బాల‌కృష్ణ‌. 2019లో వైకాపా గాలి వీచిన‌ప్పుడు సైతం హిందూపురంలో బాల‌య్య విజ‌యాన్ని ఆప‌లేక‌పోయారు. ఈసారి హిందూపురంలో బాల‌య్య‌ని ఓడించ‌డానికి వైకాపా గ‌ట్టి ప్ర‌య‌త్నాలే చేసింది. కానీ ఈసారీ బాల‌య్య గెలుపు న‌ల్లేరుపై న‌డ‌క‌లానే సాగింది. హిందూపురంలో త‌న‌కు తిరుగులేద‌ని బాల‌య్య మ‌రోసారి నిరూపించుకొన్నారు.

ఈ నేప‌థ్యంలో బాల‌కృష్ణ‌కు మంత్రి ప‌ద‌వి ఖాయ‌మ‌న్న ఊహాగానాలు వ్య‌క్తం అయ్యాయి. ఆయ‌న్ని సినిమాటోగ్ర‌ఫీ మంత్రిగా చూస్తామ‌ని ఆశించారు అభిమానులు. కానీ బాల‌య్య‌కు లిస్టులో స్థానం ద‌క్క‌లేదు. త్వ‌ర‌లో మంత్రి వ‌ర్గాన్ని విస్త‌రిస్తారా, విస్త‌రిస్తే అప్పుడు బాల‌య్య పేరు ఉంటుందా? అంటూ ఇప్పుడే అభిమానులు ఆరా తీస్తున్నారు. నిజానికి మంత్రి ప‌ద‌విని బాల‌య్యే సున్నితంగా తిర‌స్క‌రించిన‌ట్టు ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాలు చెబుతున్నాయి. బాల‌కృష్ణ సినిమాల విష‌యంలో ఫుల్ ఫామ్ లో ఉన్నారు. ఇదివ‌ర‌క‌టి కంటే స్పీడుగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. పైగా బ‌స‌వ‌తార‌కం బాధ్య‌త‌లు ఆయ‌న నెత్తిమీద ఉన్నాయి. ఇవ‌న్నీ ఏక‌కాలంలో న‌డిపించ‌డం కొంచెం కష్ట‌మే. పైగా పొత్తులో భాగంగా జ‌న‌సేన‌, బీజేపీల‌కు కొన్ని శాఖ‌లు కేటాయించాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంది. ఆ స‌ర్దుబాటులో భాగంగా బాల‌య్య స్వ‌యంగా ఈ రేసునుంచి త‌ప్పుకొన్నార‌ని తెలుస్తోంది. ఒక‌వేళ బాల‌య్య‌కు మంత్రి ప‌ద‌వి ఇస్తే… కుటుంబంలో ప‌ద‌వుల్ని ఎక్కువ‌గా పంచుకొన్నామ‌న్న అప‌వాద కూడా మోయాల్సివ‌స్తుంది. అందుకే అన్ని విష‌యాలూ ఆలోచించే, బాల‌య్య ఈ ప‌ద‌వి వ‌ద్ద‌నుకొన్నార‌ని స‌మాచారం.

