ఫ్లైట్ టికెట్ కు డబ్బులున్నాయా… నిరుపేద ఎంపీకి చంద్రబాబు భరోసా!

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మరోసారి ఉదార స్వభావాన్ని చాటుకున్నారు. ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో కఠినంగా వ్యవహరించే చంద్రబాబు వ్యక్తుల పట్ల ఎంత కన్సర్న్ తో ఉంటారో నిరూపించారు. ఓ సాధారణ కార్యకర్తకు విజయనగరం ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చి ఆశ్చర్యపరిచిన చంద్రబాబు… ఎంపీగా గెలిచిన అనంతరం ఆయన్ను దగ్గరికి తీసుకొని ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి ఆరా తీయడం కదిలిచింది.

గురువారం ఎంపీలతో సమావేశమైన చంద్రబాబు శుక్రవారం ఎంపీలంతా ఢిల్లీకి రావాలన్నారు. విజయనగరం ఎంపీ అప్పలనాయుడి ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి తెలిసిన చంద్రబాబు.. ఏం అప్పలనాయుడూ… ఢిల్లీ వెళ్ళడానికి ప్లైట్ టికెట్ ఉందా..? లేకపోతే చెప్పు మనవాళ్ళు టికెట్ బుక్ చేస్తారు అని అనడం అందర్నీ హృదయాలను బరువెక్కించింది.

ఈ ఎన్నికలు టీడీపీకి ఎంత ప్రతిష్టాత్మకమో తెలిసిందే. అయినా, కష్టకాలంలో ఓ సామాన్య కార్యకర్తకు ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చి ఆశ్చర్యపరిచారు చంద్రబాబు. ఆయన గెలుపు కోసం ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేసి ఎంపీగా గెలిపించుకున్నారు. అక్కడితో ఆగిపోకుండా ఎంపీగా గెలిచిన అనంతరం విమాన టికెట్ పై అప్పలనాయుడిని ఆరా తీయడం అక్కడే ఉన్న ఎంపీలందరిని భావోద్వేగానికి గురి చేసింది. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ… పార్టీలో కష్టపడి పని చేసే వారికి పదవులు వస్తాయని చెప్పేందుకు అప్పలనాయుడే ఉదాహరణ అని చెప్పారు.

అప్పలనాయుడు ఆర్థికంగా బలమైన నేత కాదని ఆయనకు టికెట్ ఇవ్వడంపై పలువురు పలు రకాలుగా మాట్లాడారని కానీ, ఆయన అందర్నీ సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగారని చంద్రబాబు అభినందించారు. పార్టీ ఆర్థిక వనరులను చూసి టికెట్ ఇవ్వదని.. పార్టీకి సేవలు అందించిన నేత కనుకే అప్పలనాయుడికి టికెట్ ఇచ్చామని స్పష్టం చేశారు. పార్టీ కోసం పని చేసుకుంటూ వెళ్తే అవకాశాలు వాటంతట అవే వస్తాయన్నారు.

