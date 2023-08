మతిస్థిమితం లేని జగన్ రెడ్డి పాలన – రాష్ట్రపతి, ప్రధానిలకు చంద్రబాబు లేఖ !

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసాధారణ పరిస్థితులను వివరిస్తూ ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రపతితో పాటు ప్రధానమంత్రికి 9 పేజీల లేఖ రాశారు. అసాధారణ పరిస్థితులు ఉన్నందున రాష్ట్రపతి జోక్యం చేసుకోవాలని, తన విశేషాధికారాలతో పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలని ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలను కోరారు. తొమ్మిది పేజీల ఈ సుదీర్ఘ లేఖలో జగన్ పాలనలో ఏపీ ప్రజలు, ప్రతిపక్ష నేతలు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులతో పాటు రాజ్యాంగ సంస్థలపై దాడులను చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు.

జగన్ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత ఏపీలో హింస, అరాచకం, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు పెరిగిపోయాయని పలు ఉదంతాలకు సాక్ష్యాలను ఇచ్చారు. మతిస్థిమితంలేని వ్యక్తిగా జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల రాష్ట్రం అధోగతి పాలైందని తెలిపారు. ఇటీవల చిత్తూరులో పర్యటిస్తుండగా తనపై దాడి జరిగిందని, పోలీసులు తనపైనే కేసు పెట్టారని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను లేఖలో వివరించారు. గ్రాడ్యుయేట్ల నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో నిరక్షరాస్యులను సైతం పట్టభద్రులుగా నమోదు చేసుకున్న తీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఏ స్థాయిలో వక్రీకరిస్తారనడానికి ఉదాహరణ అని సాక్ష్యాలను వివరించారు. జగన్ ను వ్యతిరేకించిన వారు హింసకు గురవుతున్నారు. సొంత పార్టీకి చెందిన ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజును పోలీసు కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. ఈ హింసను ముఖ్యమంత్రి వీడియో కాల్ ద్వారా లైవ్ చూశారని కూడా తెలుస్తోంది. న్యాయస్థానం జోక్యం చేసుకున్నాకే ఎంపీకి ఉపశమనం లభించిందని గుర్తు చేశారు. వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు పరిణామాలు సహా అనేక విషయాలను చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు.

తనపై వరుసగా జరుగుతున్న దాడులపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజావేదిక కూల్చివేత, రాజధాని విధ్వంసం, న్యాయమూర్తులు, కోర్టులపై సోషల్ మీడియా ద్వారా దాడులు, ఎస్ఇసి, ఎపీపీఎస్సీ చైర్మన్ లపై వేధింపులు, దేవాలయాలపై దాడులు, శాంతి భద్రతలు, గంజాయి అమ్మకాలు, దొంగ ఓట్ల రాజకీయాలు, మహిళలు, దళిత గిరిజన మైనారిటీ బలహీన వర్గాలపై దాడులు, అక్రమ కేసులు, మీడియాపై దాడులు వంటి పలు అంశాలను చంద్రబాబు తన లేఖలో ప్రస్తావించారు. వీటికి సంబంధించి 75 పేజీల అనుబంధ డాక్యుమెంట్ ను లేఖకు జతచేశారు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.