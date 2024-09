మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు

ఏపీలో మంత్రివర్గ కూర్పు పూర్తి అయింది. తాజాగా తన కేబినెట్ లోని 24మందికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శాఖలను కేటాయించారు.

చంద్రబాబు – సాధారణ పరిపాలన శాఖ, శాంతిభద్రతలు

పవన్ కళ్యాణ్ : పంచాయితీ రాజ్ , గ్రామీణాభివృద్ధి , పర్యావరణం, అడవులు, సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ

నాదెండ్ల మనోహర్‌ – ఆహార, పౌరసరఫరాలు

నారా లోకేష్ : ఐటీ , మానవ వనరులు

అచ్చెన్నాయుడు : వ్యవసాయ శాఖ

పయ్యావుల కేశవ్ : ఆర్థికం, ప్రణాళిక, వాణిజ్య పన్నులు, శాసనసభ వ్యవహారాలు

కొల్లు రవీంద్ర : గనులు , బయాలజీ , ఎక్సైజ్

అనగాని సత్య ప్రసాద్ : రెవెన్యూ శాఖ

కొలుసు పార్ధసారధి : హౌజింగ్ , సమాచార శాఖ

డోలా బాలవీరాంజనేయ స్వామి :సాంఘీక సంక్షేమం

వంగలపూడి అనిత : హోం శాఖ

గుమ్మడి సంద్యారాణి : మహిళా శిశు సంక్షేమం, గిరిజన శాఖ

నిమ్మల రామానాయుడు : నీటిపారుదల

మహ్మద్ ఫరూక్ : మైనార్టీ సంక్షేమం

ఆనం రాంనారాయణ రెడ్డి : దేవాదాయ శాఖ

నారాయణ : మున్సిపల్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్ మెంట్

కందుల దుర్గేశ్ : పర్యాటక శాఖ, సినిమాటోగ్రఫీ

బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి : రోడ్లు, భవనాలు, మౌలిక వసతులు, పెట్టుబడులు

టీజీ భరత్ : పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, ఆహార శుద్ధి

ఎస్. సవిత : బీసీ సంక్షేమ శాఖ

గొట్టిపాటి రవి కుమార్ : విద్యుత్ శాఖ

వాసంశెట్టి సుభాష్ : కార్మిక, ఫ్యాక్టరీలు, బీమా, వైద్య సేవలు

కొండపల్లి శ్రీనివాస్ : ఎంఎస్‌ఎంఈ, సెర్ప్‌, ఎన్‌ఆర్‌ఐ వ్యవహారాలు

మండిపల్లి రామ్‌ప్రసాద్‌రెడ్డి – రవాణా, యువజన, క్రీడలు

సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌- ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమం, వైద్య విద్య

