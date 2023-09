తెలంగాణ ప్రజలకు 6 గ్యారంటీలు – కాంగ్రెస్ బలప్రదర్శన

సిడబ్ల్యూసీ సమావేశం తర్వాత తుక్కుగూడలో భారీ బహిరంగసభ నిర్వహించి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలప్రదర్శన చేసింది. పది లక్షల మందితో సభ అంటూ ప్రచారం చేసి… రేంజ్ ముందుగానే డిసైడ్ చేసిన రేవంత్ రెడ్డి పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల్ని తరలించడంలో సక్సెస్ అయ్యారు . ఈ సభలో తెలంగాణ ప్రజలకు ఆరు గ్యారంటీ హామీలను ఇచ్చారు.

మహాలక్ష్మీ పథకం ద్వారా పేద మహిళలకు నెలకు రూ.2 వేల 500 ఆర్థిక సాయం , రూ.500 లకే గ్యాస్ సిలిండర్ , సీ బస్సుల్లో మహిళలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉచిత ప్రయాణం , ఇళ్లు లేని వారికి ఇంటి నిర్మాణానికి రూ.5 లక్షల సాయం , ఉద్యమకారుల కుటుంబాలకు 250 చ.గజాల ఇంటి స్థలం, రైతు భరోసా ద్వారా రైతులు, కౌలు రైతులకు ఏటా రూ.15 వేల పంట పెట్టుబడి సాయం, వ్యవసాయం కూలీలకు ఏడాదికి రూ.12 వేల సాయం. వరి పంటకు ప్రతి క్వింటాల్ కు రూ.500 బోనస్, గృహజ్యోతి కింద ప్రతి కుటుంబానికి 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంటు , చేయూత పథకం ద్వారా నెలకు రూ.4 వేల పింఛన్, రాజీవ్ ఆరోగ్య శ్రీ లిమిట్ రూ.10 లక్షల వరకు పెంపు, యువ వికాసం ద్వారా నిరుద్యోగుల కోచింగ్‌కు ఐదు లక్షల సాయం వంటి హామీలు ఉన్నాయి.

సభలో పాల్గొన్న నేతలంతా… కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డారు. కేసీఆర్ బీజేపీ, ఎంఐఎం పార్టీలతో కుమ్మక్కయ్యారని ఆరోపించారు. బీజేపీ, ఎంఐఎం కలిసి పనిచేస్తున్నాయని.. రాజకీయాల్లో ఎవరితో పోరాడుతున్నామో అవగాహన ఉండాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సోనియా తెలంగాణ ఇచ్చారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన ప్రతిఫలం అంతా కేసీఆర్‌ కుటుంబం అనుభవిస్తుంది. ఒక్క కుటుంబం కోసమే సోనియా తెలంగాణ ఇవ్వలేదని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు. రైతులు, మహిళలు, విద్యార్థుల కోసం తెలంగాణ ఇచ్చారు. BRS పాలనలో పేదలకు మేలు జరగలేదు. ప్రజలకు గ్యారంటీ తెలంగాణ ఏర్పాటు చేసింది కాంగ్రెస్‌. కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి రాగానే 6 గ్యారెంటీలను నెరవేరుస్తామని రాహుల్ భరోసా ఇచ్చారు.

తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రావాలని.. అప్పుడే అన్ని వర్గాల ప్రజల అభివృద్ధి సాధ్యమని, ఇదే తన కోరిక అని సోనియా గాంధీ ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే తెలంగాణను దేశంలోనే అత్యుత్తమ స్థానంలో నిలబెడతామని తెలిపారు. ప్రజల అభివృద్ధి కోసమే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. ప్రజలను అభివృద్ధి చేయడం రాష్ట్రం ఇచ్చిన వాళ్లుగా తమ మీద బాధ్యత ఉన్నదని తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌కు అండగా నిలబడాలని తెలంగాణ ప్రజలను కోరారు.

