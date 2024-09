దేవర రిలీజ్ ట్రైలర్: దేవర కథ చూడాల్సిందే

‘నిన్న రేత్రి ఓ పీడ కల వొచ్చుండాడి జోగులా. సముద్రం మళ్ళీ ఎరుపెక్కి నిజంగా ఎర్ర సముద్రం అయినట్టు. అదీ నా చేతులు మీదగా అయినట్టు కనిపించుడాది’ దేవర రిలీజ్ ట్రైలర్ లో ఎన్టీఆర్ ఓపెనింగ్ డైలాగ్ ఇది. ఈ రోజు సాయంత్రం దేవర ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్. అంతకంటే ముందే రిలీజ్ ట్రైలర్ బయటికివచ్చింది.

దేవర పక్కా యాక్షన్ డ్రామా. ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్ లో డ్రామాని బిల్డ్ చేస్తూ ఇందులో వుండే ప్రతి క్యారెక్టర్ ని చూపిస్తూ సాలిడ్ గా రిలీజ్ ట్రైలర్ ని కట్ చేశారు.

‘భయం పోవాలంటే దేవుడి కథ ఇనాల, భయం అంటే ఏమిటో తెలియాలంటే దేవర కథ ఇనాల” ఇది ప్రకాస్ రాజ్ చెప్పిన డైలాగ్.

‘సముద్రం మీద ఒక దేవర వున్నాడు చాలు. కొండమీద ఇంకొ దేవరని తయారు చేస్తే అది మీకే మంచిది కాదు బైర’ ఇది శ్రీకాంత్ క్యారెక్టర్ డైలాగ్. ‘సముద్రం ఎక్కాలా.. సముద్రం ఏలాల’ ఇది బైర డైలాగ్.

‘ముందువుండేది మంచి రోజులు కాదు దేవర. మన అనుకునేవాళ్లు ఎవరూ మనోళ్ళు కాదు’ ఇది కథలో మరో కీలక పాత్ర చెప్పిన డైలాగ్. కొరటాల సినిమాల్లో డ్రామా బలంగా వుంటుంది. ఈ రిలీజ్ ట్రైలర్ లో డైలాగ్స్ వింటే దేవర కూడా ఇంపాక్ట్ ఫుల్ డ్రామా అని అర్ధమౌతుంది.

ట్రైలర్ విజువల్స్ స్ట్రయికింగ్ గా వున్నాయి. ముఖ్యంగా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో మరో స్థాయిలో వున్నాయి. సముద్రంలో ఆస్థిపంజరాలని చూపించే సీన్ సినిమాలో గూస్బంప్ మూమెంట్ లో ఒకటిగా నిలిచే ఛాన్స్ వుంది. చివర్లో ”దేవర అడిగినాడంటే చెప్పినాడని’ అంటూ ఎన్టీఆర్ చెప్పిన డైలాగ్ తన క్యారెక్టర్ పవర్ ని సూచిస్తోంది. అనిరుధ్ బీజీఎం యాక్షన్ లో లీనం చేసింది. మొత్తానికి దేవర రిలీజ్ ట్రైలర్ అంచనాలు రెట్టింపు చేసింది

