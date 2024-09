గ‌త కొంత కాలంగా తేజ కెరీర్ కాస్త స్థ‌బ్దుగా ఉంది. మ‌ధ్య‌లో ‘నేనే రాజు నేనే మంత్రి’ విజ‌యం కాస్త తెరిపి ఇచ్చింది. అయితే ఆ త‌ర‌వాత మ‌ళ్లీ ఫ్లాపు మూట గ‌ట్టుకోవాల్సివ‌చ్చింది. ఇప్పుడు కాస్త బ్రేక్ తీసుకొన్నారు. అయితే ఈలోగా త‌న త‌న‌యుడ్ని హీరోగా ప‌రిచ‌యం చేయ‌డానికి రంగం సిద్ధం చేసుకొన్నారు. అందుకోసం కొన్ని క‌థ‌లు కూడా విన్నారు. ఎట్ట‌కేల‌కు ఓ క‌థ తేజ‌కు న‌చ్చింది. దీన్నే తెర‌పైకి తీసుకెళ్ల‌బోతున్నారు. ఈ చిత్రానికి ‘హ‌నుమంతు’ అనే పేరు పెట్టే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. అలాగ‌ని ఇది మైథాల‌జీ ట‌చ్ ఉన్న క‌థ కాదు. హ‌నుమంతుడి ల‌క్ష‌ణాలు ఓ కుర్రాడిలో క‌నిపిస్తుంటాయి, అంద‌రూ త‌న‌ని ‘హ‌నుమంతు’ అని పిలుస్తుంటారు. అత‌ని క‌థ‌ని.. తెర‌పై తేజ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ తో తెరకెక్కించ‌బోతున్నారు. తేజ తీసే సినిమాల‌న్నీ దాదాపుగా ల‌వ్ స్టోరీలే. ఈ ‘హ‌నుమంతు’ కూడా అదే జోన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కించ‌బోతున్నార‌ని టాక్‌. అయితే తేజ త‌న మూస ధోర‌ణి నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చి, ఈ సినిమా తీయ‌బోతున్నార‌ని, క్యారెక్ట‌రైజేష‌న్ నుంచి వ‌చ్చే ఫ‌న్ ఈ సినిమాలో ఎక్కువగా క‌నిపించ‌బోతోంద‌ని తెలుస్తోంది. తేజ త‌న‌యుడు ప్ర‌స్తుతం న‌ట‌న‌కు సంబంధించిన శిక్ష‌ణ తీసుకొంటున్నాడు. త్వ‌ర‌లోనే ఈ సినిమా పేరు, ఇత‌ర వివ‌రాల్ని అధికారికంగా ప్ర‌కటించ‌బోతున్నారు.

