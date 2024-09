పెళ్ల‌య్యాక కూడా కాజ‌ల్ త‌న దూకుడు చూపిస్తోంది. వ‌రుస‌గా సినిమాలు చేస్తోంది. అయితే కొన్నిసార్లు త‌న‌కు అన్యాయ‌మే జ‌రుగుతోంది. హిట్ లో క్రెడిట్ ద‌క్క‌డం లేదు. త‌ను న‌టించిన స‌న్నివేశాల‌కు క‌త్తెర్లు ప‌డుతున్నాయి. ‘ఆచార్య‌’ విష‌యంలో కాజ‌ల్‌కు జ‌రిగిన అన్యాయం తెలిసిందే. ఆ సినిమాలో కాజ‌ల్ ని క‌థానాయిక‌గా ఎంచుకొన్నారు. కానీ ఆ త‌ర‌వాత కాజ‌ల్ న‌టించిన స‌న్నివేశాల‌న్నీ తొల‌గించారు. ఇప్పుడు అలాంటి అన్యాయ‌మే ‘భార‌తీయుడు’ విష‌యంలోనూ జ‌రిగింది.

‘భార‌తీయుడు 2’లో కాజ‌ల్ క‌థానాయిక‌. క‌మ‌ల్ తో న‌టించే ఛాన్స్ వ‌చ్చినందుకు కాజ‌ల్ సంతోషించింది. అయితే ఈసారీ త‌న‌కు అన్యాయం జ‌రిగిపోయింది. ‘భార‌తీయుడు 2’లో కాజ‌ల్ న‌టించిన స‌న్నివేశాల‌న్నీ ఎడిట్ లో పోయాయ‌ట‌. `భార‌తీయుడు 2`లో కాజ‌ల్ క‌నిపించ‌దు. కాక‌పోతే.. ‘భార‌తీయుడు 3’లో మాత్రం కాజ‌ల్ క‌నిపిస్తుంద‌ని తెలుస్తోంది. అయితే ఇక్క‌డ ఓ విచిత్రం ఏమిటంటే.. ‘భార‌తీయుడు 3’లో కాజ‌ల్ పాత్ర గుర్తు ప‌ట్టీ, గుర్తుప‌ట్ట‌నంత‌గా ఉంటుంద‌ట‌. ఆమె మేకోవ‌ర్ ఆ స్థాయిలో ఉంటుంద‌ని, ఆ పాత్ర‌ని అస్స‌లు గుర్తు ప‌ట్ట‌లేమ‌ని చెబుతున్నారు. బ‌హుశా.. ‘భార‌తీయుడు’లో సుకన్య పాత్ర‌ని తీర్చిదిద్దిన‌ట్టు… ‘భార‌తీయుడు 3’లో కాజ‌ల్ పాత్ర‌ని మార్చేశార‌న్న‌మాట‌.

క‌మ‌ల్ పాత్ర‌నీ ఇలానే తీర్చిదిద్దాడు శంక‌ర్‌. ‘భార‌తీయుడు 2’ క‌థంతా సిద్దార్థ్ చుట్టూ తిరుగుతుంద‌ని, క్లైమాక్స్ లో మాత్ర‌మే క‌మ‌ల్ క‌నిపిస్తాడ‌ని, ‘భార‌తీయుడు 3’లో క‌మ‌ల్ పూర్తి స్థాయిలో ద‌ర్శ‌న‌మిస్తాడ‌ని ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాల టాక్.

