‘అష్టాచ‌మ్మా’ లాంటి క్లాసిక్ హిట్స్‌ని అందించిన ద‌ర్శ‌కుడు ఇంద్ర‌గంటి మోహ‌న్ కృష్ణ‌. యువ క‌థానాయ‌కుల‌కు మంచి సినిమాలే అందించారు. ఇప్పుడు మ‌రో ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌తో రాబోతున్నారు. ఈ సినిమా కోసం ప్రియ‌ద‌ర్శిని క‌థానాయ‌కుడిగా ఎంచుకోవ‌డం విశేషం. ‘బ‌ల‌గం’ త‌ర‌వాత ప్రియ‌ద‌ర్శి హీరో పాత్ర‌ల‌పై ఎక్కువ ఫోక‌స్ పెట్టాడు. చాలా క‌థ‌లు విన్న త‌ర‌వాత‌.. ఇంద్ర‌గంటి స్క్రిప్టుకి ఆయ‌న ఓటేశారు. శ్రీ‌దేవి మూవీస్ ప‌తాకంపై శివ‌లంక కృష్ణ ప్ర‌సాద్ నిర్మాత‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తారు.

ఈ బ్యాన‌ర్‌లో ఇంద్ర‌గంటికి ఇది ముచ్చ‌ట‌గా మూడో సినిమా. ఈ క‌ల‌యిక‌లో ఇది వ‌ర‌కు ‘స‌మ్మెహ‌నం’, ‘జెంటిల్మెన్’ చిత్రాలు వ‌చ్చాయి. రెండూ మంచి విజ‌యాల్ని అందుకొన్నాయి. ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్ట‌బోతున్నార‌న్న‌మాట‌. ఇంద్ర‌గంటి రాత‌ల్లో మంచి సెన్సాఫ్ హ్యూమ‌ర్ ఉంటుంది. ప్రియ‌ద‌ర్శి కామెడీ టైమింగ్ కి తిరుగులేదు. కాబ‌ట్టి.. ఈ జోడీ వెండితెర‌పై ప‌సందైన వినోదం పంచ‌బోతుంద‌న‌డంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. స్క్రిప్టు ప‌నులు పూర్త‌య్యాయి. త్వ‌ర‌లోనే ఈ చిత్రాన్ని ప‌ట్టాలెక్కిస్తారు. క‌థానాయిక‌, ఇత‌ర వివ‌రాలు త్వ‌ర‌లో తెలుస్తాయి.

