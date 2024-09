కొత్త ట్రెండ్ : ఇంటికన్నా ఇంటీరియర్ ఖర్చు ఎక్కువ !

ఓ దశాబ్దం కిందట ఇల్లు అంటే… గోడలు, అల్మరాలు మాత్రమే. ఇంకా కాస్త డబ్బు ఉంటే.. ఆ అల్మరాలకు ప్లైఉడ్ తలుపులు పెట్టించుకుంటారు. కానీ తర్వాత రాను రాను సీన్ మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఇల్లంటే.. నందన వనం. ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుంటే అంత గొప్పగా ఉంటుంది. ఓ కోటి రూపాయలతో అపార్టుమెంట్ ఫ్లాటో… ఇండిపెండెంట్ హౌసో కొనడంతోనే అయిపోదు. ఇంటీరియర్ కోసం.. భారీ మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్స ివస్తోంది.

కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇంటిని కొనుగోలుచేసినా.. ఆ ఇంటిని అందంగా తీర్చి దిద్దేందుకు మళ్లీ అంత బడ్జెట్ పెట్టేందుకు మిలీనియల్సే కాదు… డబ్బును పొదుపుగా చూసే పెద్దలు కూడా వెనుకాడటం లేదు. అందుకే ఇప్పుడు నిర్మాణరంగానికి సమాంతరంగా హైదరాబాద్ లో ఇంటీరియర్ వ్యాపారం పెరుగుతూ పోతోంది. ఇందు కోసం పెద్ద ఎత్తున స్టార్టప్ కంపెనీలు కూడా పుట్టుకొచ్చాయి. లివ్ స్పేస్, హోమ్ లైన్ వంటివి ఇప్పటికే తమదైన ముద్ర వేస్తుననాయి.

మొదట ఇంటిని మొండిగోడలుగా మాత్రమే కట్టి ఇచ్చేలా ఒప్పందం చేసుకుంటున్నారు. మిగతా అంతా ఇల్లు కొనుగోలుదారులు డిజైన్ చేసుకుంటున్నరు. ఇందు కోసం ప్రొఫెషనల్స్ ను నియమించుకుంటున్నారు. ఇంటీరియర్ డిజైన్‌ లకు చాలా డిమాండ్‌ పెరిగింది. తమ అభిరుచికి తగ్గట్లుగా రాజీపడకుండా డిజైన్లను రూపొందించుకుని వాటి కోసం.. నిపుణులైన పని వారిని పెట్టుకుంటున్నారు. మామూలుగా సీలింగ్‌కు జిప్సం బోర్డులు వాడతారు. అవి అత్యంత చవకైనవి. కానీ ఇప్పుడు వాటి స్థానంలో ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ ప్యారిస్‌ ,పీవోపీలను వాడుతున్నరాు. లైటింగ్, వాల్‌ పేయింట్స్, టెక్షర్‌ వాల్‌ పేపర్లు, ఫర్నిచర్, ఉడ్‌ వర్క్‌పై ఖరీదైన లామినేట్స్‌ ఉపయోగిసతున్నాు.

లగ్జరీని కోరుకునే వారికి.. ఇంటిని అందంగా ఉంచుకోవాలనుకునేవారి అనేక ఇంటీరియర్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వుడ్ ఫ్లోర్ నుంచి మొదలు గ్లాస్ ఫ్లోర్ వరకు అనేక రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కోటి రూపాయలు పెట్టి ఇంటిని కొనుగోలు చేస్తే 20 నుంచి 30 లక్షల వరకు ఇంటీరియర్ కోసం వెచ్చించేదుకు వెనుకాడటం లేదు. ప్రస్తుతానికి ఎగువ మధ్యతరగతి వారు మాత్రమే .. ఈ ఇంటీరియర్ కు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మధ్యతరగతి వారికీ ఈ ఇంటీరియర్ ప్రత్యేక మోజు కలగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

