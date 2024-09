శ‌ర్వానంద్ – కృతిశెట్టి జంట‌గా న‌టించిన సినిమా.. ‘మ‌న‌మే’. రేపే విడుద‌ల కాబోతోంది. ప్ర‌మోష‌న్లు ఓ రేంజ్ లో జ‌రుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాపై బ‌జ్ కూడా బాగుంది. పాట‌లు క్లాసీగా ఉన్నాయి. విజువ‌ల్స్ క‌ల‌ర్‌ఫుల్‌గా క‌నిపిస్తున్నాయి. క‌చ్చితంగా శ‌ర్వా కెరీర్‌లో మ‌రో మంచి సినిమా అవుతోంద‌న్న న‌మ్మ‌కం ఉంది.

అయితే ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్ చూస్తోంటే.. ‘లైఫ్ యాజ్ వి నో ఇట్‌’ అనే హాలీవుడ్ సినిమా గుర్తొస్తోంది. 2010లో విడుద‌లై మంచి విజ‌యాన్ని అందుకొంది ఈ చిత్రం. అందులోనూ ఇంతే. ఓ అబ్బాయి, అమ్మాయి.. అనుకోకుండా ఓ పాప‌కు గార్డియ‌న్లుగా ఉండాల్సివ‌స్తుంది. ఆ ప్ర‌యాణం ఇద్ద‌రిలో ఎలాంటి మార్పు తీసుకొచ్చింద‌న్న‌దే క‌థ‌. ఆ సినిమాలోని క్యారెక్ట‌ర్ల‌నీ, కాన్ఫ్లిక్ట్‌ని వాడుకొని శ్రీ‌రామ్ ఆదిత్య ఈ క‌థ‌ని త‌యారు చేశాడ‌నిపిస్తోంది. అయితే చిత్ర‌బృందం మాత్రం ఈ విష‌యంలో ఇంకా ఎలాంటి అఫీషియ‌ల్ స్టేట్ మెంట్ ఇవ్వ‌లేదు. క‌థ కాపీ అయినా, స్ఫూర్తి అయినా, మంచి కంటెంట్ ఇస్తే చాల‌నుకొంటారు ఆడియ‌న్స్‌. మ‌రి శ్రీ‌రామ్ ఆదిత్య ఈసారి ఏం చేశాడో చూడాలి. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రీ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

