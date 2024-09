అప్పు దొరక్కపోతే జగన్‌ దివాలా – అంతా బీజేపీ చేతుల్లో !

ఎన్నికలకు ముందు జగన్ రెడ్డి సర్కార్ నట్టేట మునిగిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఓ వైపు ఆర్బీఐ దగ్గర వేస్ అండ్ మీన్స్ వాడుకున్నారు. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లోకి వెళ్లిపోయారు. మరో వైపు ఉన్న నిధులన్నీ అస్మదీయ కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లించేశారు. ఇప్పుడు బటన్లు నొక్కిన వాటికి కూడా డబ్బులు జమ చేయలేకపోతున్నారు. అందుకే నొక్కాల్సిన బటన్లను పెండింగ్ పెడుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వాయిదాలు వేస్తూ పోతున్నారు. ఇప్పుడు అప్పులు తీసుకునే చాయిస్ కూడా లేదు. అదనంగా అప్పులు కావాలని కేంద్రాన్ని ప్రాధేయపడుతున్నారు. కేంద్రం అప్పు ఇస్తే గట్టెక్కుతుంది. లేకపోతే జగన్ రెడ్డి జీతాలు కూడా ఇవ్వలేడు.

బీజేపీ అప్పు ఇస్తుందా ?

కేరళ ప్రభుత్వానికి రూ. ఇరవై వేల కోట్లు కూడా ఆర్బీఐ అప్పు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇవ్వలేదు. బాధ్యతాయుతంగా ఉండే అక్కడి ప్రభుత్వానికి ఎవేవో నిబంధనలు పేరు చెప్పి అప్పులు కూడా పుట్టనీయడం లేదు. అయితే ఏపీకి ఇప్పటి వరకూ 70వేల కోట్లు కేవలం ఆర్బీఐ ద్వారానే అప్పులు ఇచ్చారు. అత్యంత ఘోరమైన ఆర్థిక నిర్వహణ ఉన్న రాష్ట్రం ఏపీ. 70వేల కోట్లలో పెట్టుబడి వ్యయం నాలుగైదు శాతం కూడా లేదు. ఏడాది మొత్తానికి కేంద్రం ఇచ్చిన అనుమతి రూ.45 వేల కోట్లు. ఆరు నెలలకే ఇది పూర్తి చేశారు. అప్పట్నుంచి కేంద్రం ప్రతీ నెలా అదనంగా ఇస్తూనే ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఇస్తుందా లేదా అన్నది కీలకంగా మారింది. ఇస్తే మటుకు జగన్ రెడ్డిని ఆదుకున్నట్లే.

ఓటి బటన్లు.. పెండింగ్ బటన్లు

తాను చేయాల్సిందంతా చేశానని జగన్ రెడ్డి చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ ఆయన చేసింది బటన్లు నొక్కడమే. బటన్లు నొక్కితే డబ్బులు పడటం లేదు. ఆసరా బటన్ నొక్కి చాలా కాలం అయింది. కానీ సగం మందికి డబ్బులు పడలేదు. తాజాగా ఫీజు రీఎంబర్స్ మెంట్ బ టన్ నొక్కుతానంటూ .. పామర్రులో ఏర్పాట్లు చేశారు. కానీ రెండు రోజులు వాయిదా వేసుకున్నారు. అప్పుల కోసం ఢిల్లీ వెళ్లే ఆలోచన ఉందేమో తెలియడం లేదు. గత అక్టోబర్‌లో ఇవ్వాల్సిన చేయూత ఇంత వరకూ ఇవ్వలేదు. వాయిదాలు వేసుకుంటూ వేస్తున్నారు. అకౌంట్లలో డబ్బులు పడినా పడకపోయినా ఎన్నికల కోడ్ వచ్చేలోపు బటన్ నొక్కాలనుకుంటున్నారు. ఇలా దాదాపు ప్రతీ పథకానికి డబ్బులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి.

కేంద్రం అప్పు ఇవ్వకపోతే జగన్ రెడ్డి నిండా మునిగినట్లే !

అప్పుల ప రిమితి ముగిసినందున ఏవేవో సాకులుచెప్పి కేంద్రం అప్పులు ఇచ్చి ఆదుకోకపోతే జగన్ రెడ్డి నిండా మునిగిపోతారు. ప్రజలు ఆయనపై డబ్బుల కోసం తిరుగుబాటు చేస్తారు. జీతాలు కూడా ఇవ్వలేదని దుస్థితి వస్తుంది. అయితే ఇదందా ఆయన చేసుకున్నదే. విచ్చలవిడిగా చేసిన ఖర్చులు… రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశం చేసిన పాలన ఫలితమే. ఇప్పుడు కేంద్రం.. ప్రజల వైపు ఉంటుందా.. జగన్ రెడ్డి వైపు ఉంటుందా అన్నది తేలాల్సి ఉంది. కేంద్రం జగన్ రెడ్డిని అప్పులిచ్చి ఆదుకుంటే.. జనసేన, టీడీపీ ఆ పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకోవడం కూడా దండగే.

