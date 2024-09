రామ్ చ‌ర‌ణ్ – బుచ్చిబాబు కాంబోలో ఓ చిత్రం రూపుదిద్దుకొంటున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇందులో క‌థానాయిక‌గా చాలామంది పేర్లు ప‌రిశీలించారు. చివ‌రికి జాన్వీక‌పూర్ ఫైన‌ల్ అయ్యింద‌ని వార్త‌లొచ్చాయి. వీటిపై చిత్ర‌బృందం అఫీషియ‌ల్ గా క్లారిటీ ఇవ్వ‌లేదు. ఇన్నాళ్ల‌కు జాన్వీ ఎంట్రీని నిర్మాత‌లు అధికారికంగా ధృవీక‌రించారు. ఈరోజు జాన్వీ పుట్టిన రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా టీమ్ లోకి జాన్వీని ఆహ్వానిస్తూ ఓ ప్ర‌త్యేక‌మైన పోస్ట‌ర్‌ని విడుద‌ల చేసింది మైత్రీ మూవీస్‌. ‘దేవ‌ర‌’తో జాన్వీ టాలీవుడ్ లోకి అడుగు పెట్టింది. ‘పుష్ష 2’లో ఐటెమ్ గీతం చేయ‌నుంద‌ని ప్ర‌చారం జ‌రుగుతోంది. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సివుంది.

చ‌ర‌ణ్ సినిమా ఓ పిరియాడిక్‌ స్పోర్ట్స్ డ్రామా. చ‌ర‌ణ్ పాత్ర‌లో రెండు మూడు షేడ్స్ ఉంటాయ‌ని తెలుస్తోంది. ఇప్ప‌టికే స్క్రిప్టు ప‌నులు పూర్త‌య్యాయి. ‘గేమ్ ఛేంజ‌ర్‌’లో చ‌ర‌ణ్ పార్ట్ పూర్త‌యిన వెంట‌నే ఈ సినిమా మొద‌లెట్టేస్తారు. ఈ చిత్రంలో ప్ర‌తినాయ‌క పాత్ర‌ల కోసం చాలామంది పేర్లు పరిశీల‌న‌లో ఉన్నాయి. విజ‌య్‌సేతుప‌తికి ఆ ఛాన్స్ ద‌క్కే అవ‌కాశాలు ఎక్కువ‌గా క‌నిపిస్తున్నాయి. ఏ.ఆర్‌.రెహ‌మాన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.

