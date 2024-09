జానీ మాస్ట‌ర్ వ్య‌వ‌హారం టాలీవుడ్ ని ఓ కుదుపు కుదిపేస్తోంది. ఏ ఇద్ద‌రు మాట్లాడుకొన్నా టాపిక్ ఇదే. జానీ మాస్ట‌ర్ త‌ప్పు చేశాడా? లేదా? ఆ అమ్మాయి వెనుక ఎవ‌రున్నారు? ఇవే ప్ర‌శ్న‌లు. అయితే ఈ గొడ‌వ‌ పోలీస్ స్టేష‌న్ వ‌ర‌కూ వెళ్ల‌క‌ముందు, ఛాంబ‌ర్ లో పంచాయితీ జ‌రిగింది. అయితే అంత‌కు ముందే.. ఓ బ‌డా హీరో ముందుకు కూడా వెళ్లింద‌న్న‌ది ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాల టాక్‌.

జానీ మాస్ట‌ర్ టాలీవుడ్ లోనే నెంబ‌ర్ వ‌న్ కొరియోగ్రాఫ‌ర్‌. పైగా కొరియోగ్రాఫ‌ర్ అసోసియేష‌న్‌కి అధ్య‌క్షుడు. దాంతో అత‌నికి పెద్ద హీరోల‌తో ప‌రిచ‌యాలు గ‌ట్టిగానే ఉన్నాయి. స‌ద‌రు అమ్మాయి కూడా టాలీవుడ్ కు కొత్తేం కాదు. కొరియోగ్రాఫ‌ర్ గా, అసిస్టెంట్ గా తాను కూడా చాలామందికి తెలుసు. అందుకే వీరిద్ద‌రి మ‌ధ్య గొడ‌వ మొద‌లైన‌ప్పుడు ఓ పెద్ద హీరో సెటిల్ చేయాల‌నుకొన్నాడ‌ట‌. ఇద్ద‌ర్ని పిలిచి కూడా మాట్లాడాడ‌ని, అయితే… సెటిల్ మెంట్ చేయ‌డం కుద‌ర్లేద‌ని, ఆ త‌ర‌వాతే…. ఛాంబ‌ర్ ముందుకు వెళ్లింద‌ని తెలుస్తోంది. ఛాంబ‌ర్ లో కూడా ఈ ఇష్యూ సెటిల్ చేయ‌డానికి గ‌ట్టిగానే ప్ర‌య‌త్నించారు. కానీ అనూహ్యంగా ఛాంబ‌ర్ చేతుల్లోంచి ఈ కేసు జారి.. పోలీస్ స్టేష‌న్‌లో ప‌డింది.

ఆ త‌ర‌వాత ఏం జ‌రిగిందో అంద‌రికీ తెలిసిందే.

బాధితురాలికి అండ‌గా ఉంటాన‌ని ఓ పెద్ద హీరో మాట ఇచ్చాడ‌ని ఛాంబ‌ర్ పెద్ద‌లే చెబుతున్నారు. ఆ హీరో అల్లు అర్జున్ అని బ‌య‌ట గ‌ట్టిగా ప్ర‌చారం జ‌రుగుతోంది. దాంతో.. ఈ వ్య‌వ‌హారాన్ని సెటిల్ చేయాల‌ని చూసిన హీరో కూడా బ‌న్నీనే అయి ఉంటాడ‌ని ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాలు చెబుతున్నాయి. బ‌న్నీతో జానీ మాస్ట‌ర్ చాలా సినిమాల‌కు ప‌ని చేశాడు. ‘అలా వైకుంఠ‌పురంలో’ని పాపుల‌ర్ గీతం బుట్ట‌బొమ్మా పాట‌ని కంపోజ్ చేసింది జానీనే. ఆ ప‌రిచ‌యంతోనే బ‌న్నీ ఈ గొడ‌వ సెటిల్ చేద్దామ‌ని అనుకొని ఉండొచ్చు. కానీ.. త‌న చేయి కూడా దాటిపోయింది.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.