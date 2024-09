జానీ మాస్ట‌ర్ వ్య‌వ‌హారం రోజుకో మ‌లుపు తిరుగుతోంది. రోజుకో నిజం బ‌య‌ట‌కు వ‌స్తోంది. జానీ మాస్ట‌ర్‌కూ బాధితురాలికీ మ‌ధ్య స‌యోధ్య కుద‌ర్చాల‌ని ఓ పెద్ద హీరో ప్ర‌య‌త్నించిన‌ట్టు వార్త‌లొచ్చాయి. ఇప్పుడు ద‌ర్శ‌కుడు సుకుమార్ పేరు కూడా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. జానీ మాస్ట‌ర్‌నీ, బాధితురాలినీ సుకుమార్ పిలిచి మాట్లాడినట్టు, ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య రాజీ కుద‌ర్చాల‌ని ప్ర‌య‌త్నించిన‌ట్టు స్వ‌యంగా జానీ మాస్ట‌ర్ స‌తీమ‌ణి సుమ‌లత తెలిపారు.

మ‌రోవైపు ‘పుష్ష 2’ సెట్లో జానీ మాస్ట‌ర్ కూ, త‌న అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ కూ మ‌ధ్య గ‌లాటా జ‌రిగిన‌ట్టు వార్త‌లొస్తున్నాయి. ‘పుష్ష 2’ లో బాధిత కొరియోగ్రాఫ‌ర్ ఓ సాంగ్ కంపోజ్ చేసింద‌ని, అదే స‌మ‌యంలో జానీ మాస్ట‌ర్ సెట్ కి వెళ్లి గొడ‌వ చేశాడ‌ని, ఈ గొడ‌వ‌తో షూటింగ్ కూడా ఆగిపోయింద‌ని, సుకుమార్ వ‌చ్చి క‌ల‌గజేసుకొని, స‌ర్దిచెప్ప‌డంతో గొడ‌వ చ‌ల్లారింద‌ని గుస‌గుస‌లాడుకొంటున్నారు. దీనిపై కూడా సుమల‌త స్పందించారు. ”ఆ రోజు సెట్లో నేను కూడా ఉన్నాను. అలాంటి గొడ‌వ‌లేం జ‌ర‌గ‌లేదు” అంటూ కొట్టిపారేశారు. బాధిత కొరియోగ్రాఫ‌ర్ త‌న వ‌య‌సు కూడా దాచేస్తోంద‌ని, ఢీలో అడుగుపెట్టే స‌మయానికే తాను మేజ‌ర్ అని, అయితే మైన‌ర్ అంటూ అబ‌ద్ధం చెబుతోంద‌ని ఆరోపించారు సుమ‌ల‌త‌. మొత్తం వ్య‌వ‌హారంలో బాధితురాలి త‌ల్లి ఎందుకు బ‌య‌ట‌కు రావ‌డం లేదు? ఆమె ఎందుకు నోరు విప్ప‌డం లేద‌ని ప్ర‌శ్నించారు. ”ఆమెకు నిజాల‌న్నీ తెలుసు. అందుకే మాట్లాడ‌డం లేదు. నేను మా ఆయ‌న‌కు రెండో పెళ్లి చేయాల‌ని చూడ‌డం కూడా అబ‌ద్ధ‌మే. ఏ భార్య అయినా త‌న భర్త‌కు మ‌రో పెళ్లి చేయాల‌నుకుంటుందా? మా ఆయ‌న‌పై చేస్తున్న ఆరోప‌ణ‌ల‌కు ఒక్క‌దానికి కూడా సాక్ష్యం లేదు” అని చెప్పుకొచ్చారు సుమ‌ల‌త‌.

