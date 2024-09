ప్రేమలు.. కీరవాణి మ్యాజిక్

మలయాళం హిట్ ‘ప్రేమలు’ తెలుగు ప్రేక్షకులని కూడా బాగానే అలరించింది. ముఖ్యంగా మల్టీ ఫెక్ల్స్ లో సినిమాని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాని ఎస్ఎస్ కార్తికేయ తెలుగులో విడుదల చేశారు. ‘ప్రేమలు’తో ఆయనకు మరో పాత అనుబంధం కూడా వుంది. ఈ సినిమాలో ‘యాదవ’ అనే ఓ పాట వుంది. ఈ పాటకు ఒరిజినల్ కంపోజర్ ఎంఎం కీరవాణి.

1996లో మలయాళం సినిమా ‘దేవరాగం’ కోసం కీరవాణి స్వరపరిచిన పాటిది. అందులో శ్రీదేవి, అరవింద్ స్వామి జంటగా నటించారు. ఇప్పుడు అదే పాటని ‘ప్రేమలు’ సినిమాలో చాలా చక్కగా ప్లేస్ చేశారు. ఈ పాట వస్తున్నంత సేపు థియేటర్స్ లో నవ్వులతో కూడిన ఓ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంది. అప్పటి దేవరాగంలో ఈ పాటని ఎంతలా ఎంజాయ్ చేశారో గానీ,. ఇప్పటి యూత్ మాత్రం అ పాటని తెగ అస్వాదిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పాట స్పాటిఫై లాంటి మ్యూజిక్ యాప్స్ లో టాప్ ట్రెండింగ్ లో వుంది. మొత్తానికి 1996లో కంపోజ్ చేసిన ఓ పాట ఇప్పుడు వైరల్ కావడం విశేషమే.

