గ‌తేడాది విజ‌య‌వంత‌మైన సినిమాల జాబితాలో `మ్యాడ్‌` కూడా ఉంటుంది. ముగ్గురు యువ హీరోల‌తో చేసిన ఈ ప్ర‌య‌త్నం బాక్సాఫీసు ద‌గ్గ‌ర మంచి ఫ‌లితాన్ని రాబ‌ట్టింది. `మ్యాడ్` విజ‌యంలో వినోదానికి, దాంతో పాటు సంగీతానికీ ప్రాధాన్యం ఉంది. భీమ్స్ అందించిన పాట‌లు సూప‌ర్ హిట్ట‌య్యాయి. ఇప్పుడు ‘మ్యాడ్ 2’ వ‌స్తోంది. ఇందులోనూ పాట‌లు అదిరిపోయేలానే ఉండ‌బోతున్నాయ‌ని ‘ల‌డ్డూ గాని పెళ్లి’ నిరూపించేసింది. ‘మ్యాడ్ 2’ నుంచి ఈరోజు ‘లడ్డూ గాని పెళ్లి’ పాట విడుద‌లైంది. సంగీత్ నేప‌థ్యంలో వ‌చ్చే పాట ఇది. మంచి మాస్ బీట్ తో, హుషారుగా సాగిపోయింది. కాస‌ర్ల శ్యామ్ ఈ పాట‌ని రాశారు. మంగ్లీతో క‌లిసి భీమ్స్ ఈ పాట‌ని ఆల‌పించారు. విజ‌య్ మాస్ట‌ర్ నృత్య రీతులు స‌మ‌కూర్చారు.

ఈ పాట‌లో నార్నే నితిన్‌, సంగీత్ శోభ‌న్, రామ్ నితిన్‌ల‌తో పాటు కాస‌ర్ల శ్యామ్‌, భీమ్స్, విజ‌య్ కూడా క‌నిపించ‌డం విశేషం. పాట‌లో మంచి ఊపు ఉంది. దానికి తోడు చివ‌ర్లో ‘మ్యాడ్లో’ని సూప‌ర్ హిట్ బీజియ‌మ్ యాడ్ చేశారు. దాంతో ఆ జోష్ డ‌బుల్ అయ్యింది. ముగ్గురు స్నేహితుల కాలేజీ జీవితం నేప‌థ్యంలో ‘మ్యాడ్’ రూపొందింది. ఆ ముగ్గురికీ పెళ్ల‌యితే ఎలా ఉంటుంద‌న్న కాన్సెప్ట్ తో ‘మ్యాడ్ 2’ వ‌స్తోంది. ‘మ్యాడ్ 2’ సంగీత ప్ర‌స్థానంలో తొలి పాట హిట్ట‌యిపోయిన‌ట్టే. ఇలాంటి పాట మ‌రోటి ఉంటే ఈ సినిమాకు కూడా అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ రావ‌డం ఖాయం.

