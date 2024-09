లారెన్స్ తో బాబీ డియోల్ ఢీ

యానిమ‌ల్ త‌ర‌వాత విల‌న్ రోల్స్ కు కేరాఫ్ అడ్ర‌స్స్ గా మారిపోయాడు బాబీ డియోల్‌. ప్ర‌స్తుతం హ‌రి హ‌ర వీర‌మ‌ల్లులో ప్రతినాయ‌కుడిగా న‌టిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు లారెన్స్ తోనూ ఢీ కొట్ట‌డానికి సిద్ధ‌మ‌య్యాడ‌న్న‌ది ఫిల్మ్ న‌గ‌ర్ వ‌ర్గాల టాక్‌.

లారెన్స్ క‌థానాయ‌కుడిగా ఏ స్టూడియోస్ సంస్థ ఓ భారీ యాక్ష‌న్ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించ‌డానికి స‌న్నాహాలు చేస్తోంది. లారెన్స్ న‌టించే 25వ చిత్ర‌మిది. రైడ్‌, రాక్ష‌సుడు చిత్రాల‌తో ఆక‌ట్టుకొన్న‌ ర‌మేష్ వర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తారు. ఈ చిత్రంలో ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర కోసం బాబీ డియోల్ ని సంప్ర‌దించింది చిత్ర‌బృందం. బాబీ డియోల్ కూడా ఈ సినిమాలో న‌టించ‌డానికి త‌న అంగీకారం తెలిపిన‌ట్టు స‌మాచారం. క‌థానాయిక పాత్ర కోసం కూడా అన్వేష‌ణ మొద‌లైపోయింది. సౌత్ ఇండియాకు చెందిన ఓ స్టార్ క‌థానాయిక ఈ చిత్రంలో న‌టించే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయ‌ని తెలుస్తోంది. ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, పూజా హెగ్డే, కీర్తి సురేష్ లాంటి పేర్లు ప‌రిశీల‌న‌లో ఉన్నాయి.

బాలీవుడ్ లో ఘ‌న విజ‌యం సాధించిన `కిల్` చిత్రానికి ఇది రీమేక్ అనే ప్ర‌చారం జ‌రుగుతోంది. అయితే ఇంత వ‌ర‌కూ దీనిపై ఎలాంటి స్ప‌ష్ట‌త లేదు. కిల్ రీమేక్ రైట్స్ కోసం తెలుగు నాట నుంచి గ‌ట్టి పోటీ ఎదురైంది. చాలామంది బ‌డా నిర్మాత‌లు రీమేక్ రైట్స్ కోసం ప్ర‌య‌త్నించారు. అయితే ఆ హ‌క్కులు ఎవ‌రి ఖాతాలోకి వెళ్లాయ‌ర‌న్న విష‌యం ఇప్ప‌టికీ స‌స్పెన్సే.

