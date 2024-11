కేసీఆర్ బస్సులో లిఫ్ట్.. ఎంట్రీ వేరే లెవల్..!!

బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ వినియోగిస్తోన్న బస్సు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. కేసీఆర్ సౌలభ్యం కోసం బస్సును కొత్త టెక్నాలజీతో అప్డేట్ చేయడంతో బస్సు డిజైన్ ఆకట్టుకుంటోంది.

తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసాక కేసీఆర్ జారిపడటంతో తుంటికి గాయమైంది. దీంతో ఆయన మూడు నెలలపాటు వైద్యుల సూచన మేరకు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే లోక్ సభ ఎన్నికాలు రావడంతో ప్రచారం స్టార్ట్ చేశారు. ప్రజలతో మమేకం అవుతున్నారు. అయితే, ప్రచారంలో భాగంగా కేసీఆర్ వినియోగిస్తోన్న బస్సు పైకి ఎక్కి ప్రసంగించడం ఆయనకు ఇబ్బందిగా మారింది. దీంతో కేసీఆర్ కు అనువుగా ఉండేలా బస్సును మార్చేశారు.

బస్సుపై నుంచి ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించేందుకు కేసీఆర్ వినియోగిస్తోన్న బస్సు లోపల లిఫ్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. రోడ్ షో సమయంలో కేసీఆర్ ఆ లిఫ్ట్ బటన్ నొక్కి బస్సుపైకి వస్తున్న విజువల్స్ వేరే లెవల్లో ఉన్నాయి. దీంతో లిఫ్ట్ లో కేసీఆర్ బస్సుపైకి వచ్చే విజువల్స్ ను బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు.

Modified Bus with a lift: BRS Chief KCR entry in a road show in Suryapet

KCR underwent hip replacement surgery after he accidentally slipped and fell at his home last December.

He is participating in a bus yatra as part of the Lok Sabha polls campaign.#Telangana… pic.twitter.com/qxSoMTrpE1

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) April 26, 2024