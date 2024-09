అదేంటో గానీ, మంచు కుటుంబం నుంచి ఓ సినిమా వ‌స్తోందంటే ట్రోల‌ర్స్ త‌మ‌కు కావ‌ల్సినంత మ‌సాలా దొరికింద‌ని తెగ సంబ‌ర‌ప‌డిపోతుంటారు. ఆ అంచ‌నాల్ని మంచు కుటుంబం కూడా మంచిగా నిల‌బెట్టుకొంటూ వ‌చ్చింది. సినిమా అనే కాదు, మంచు ఫ్యామిలీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా, ఇంట‌ర్వ్యూలు ఇచ్చినా, ట్రోలర్స్ పండ‌గ చేసుకొంటారు.

అయితే… ‘క‌న్న‌ప్ప‌’ సినిమా విష‌యంలో అదేం జ‌ర‌గ‌దు అనుకొన్నారంతా. వంద కోట్ల‌తో సినిమా తీస్తాన‌న్న‌ప్పుడు అదేదో జోక్‌లా భావించినా, క‌న్న‌ప్ప గురించిన అప్ డేట్స్ ఒకొక్క‌టీ బ‌య‌ట‌కు వ‌స్తున్న‌ప్పుడు క‌చ్చితంగా ఈ సినిమాలో ఏదో విష‌యం ఉంద‌ని, మేట‌ర్ కాస్త సీరియ‌స్సే అని భావించారు. అందుకే ‘కన్న‌ప్ప‌’ సినిమాకూ,అందులో స్టార్ డమ్ కూ, ఆ బ‌డ్జెట్ కూ విలువ ఇచ్చారు. `క‌న్న‌ప్ప‌` టీజ‌ర్ గురించి కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. అయితే ఎప్పుడైతే ‘క‌న్న‌ప్ప‌’ టీజ‌ర్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిందో, అప్పుడు ట్రోల్స్ మొద‌లైపోయాయి. టీజ‌ర్‌లో ప్ర‌భాస్ లేక‌పోవ‌డం, భ‌క్త క‌న్న‌ప్ప కాస్త‌, యాక్ష‌న్ క‌న్న‌ప్ప‌గా మార్చేయ‌డం, మాట‌ల్లో ఉన్న రిచ్ నెస్ స్క్రీన్ పై క‌నిపించ‌క‌పోవ‌డంతో… మళ్లీ య‌ధావిధిగా ట్రోల్స్ మొద‌లెట్టేశారు. ‘ఇది క‌న్న‌ప్ప‌నా, క‌ట్ట‌ప్ప‌నా’ అంటూ జోకులు వేసుకోవ‌డం క‌నిపిస్తూనే ఉంది. చివ‌ర్లో మంచు విష్ణు ‘శివ‌య్యా..’ అని అర‌వ‌డాన్ని కూడా మీమ‌ర్స్ బాగా వాడేసుకొంటున్నారు. వంద కోట్ల‌తో సినిమా తీసినా.. ఈ ట్రోల్స్ త‌ప్ప‌డం లేదేంటి? అంటూ మంచు ఫ్యామిలీ మొత్తం తెగ హైరానా ప‌డిపోతోంద‌ని టాక్‌.

‘క‌న్న‌ప్ప‌’పై నిన్నా మొన్న‌టి వ‌ర‌కూ కాస్త అయినా హైప్ ఉంది. అదంతా విష్ణు వ‌ల్ల రాలేదు. ఈ సినిమాలో ప్ర‌భాస్‌, మోహ‌న్ లాల్, అక్ష‌య్ కుమార్ లాంటి స్టార్ హీరోలు ఉండ‌డం వ‌ల్ల వ‌చ్చింది. అయితే.. టీజ‌ర్ లో వాళ్ల‌ని పెద్ద‌గా వాడుకోలేదు. క‌నీసం ఇక ముందు విడుద‌ల చేసే ప్ర‌మోష‌న్ కంటెంట్ లో అయినా, కాస్త ఫ్రెష్ నెస్ ఉండి, మాట్లాడుకోవ‌డానికి కాస్త మేట‌ర్ క‌నిపిస్తే – మ‌ళ్లీ ఈ సినిమాకి బ‌జ్ ఏర్ప‌డొచ్చు. లేదంటే.. విష్ణు క‌ష్టం బూడిద‌లో పోసిన ప‌న్నీరే.

