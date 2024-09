క‌ల్కి గ్రాండ్ రిలీజ్‌కు రంగం సిద్ధం అవుతోంది. జూన్ 27 కోసం ప్ర‌భాస్ అభిమానులే కాదు, యావ‌త్ సినీ ప్రేక్ష‌కులు ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల చేసిన ప్రమోష‌న్ కంటెంట్ ఈ సినిమాపై మ‌రిన్ని అంచ‌నాలు పెంచింది. ఈ నాలుగు రోజులూ ప‌బ్లిసిటీని ముమ్మ‌రం చేయాల‌ని చిత్ర‌బృందం భావిస్తోంది. ఇప్ప‌టికే `క‌ల్కి` క‌థేంటి, ఎలాంటి జోన‌ర్ అనే విష‌యాల‌పై ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఓ అవ‌గాహ‌న క‌లిగించ‌డంలో స‌క్సెస్ అయ్యింది చిత్ర‌బృందం.

అయితే చూపించాల్సిన మేట‌ర్ ఇంక చాలానే ఉంది. ప‌రిచ‌యం చేయాల్సిన పాత్ర‌లు ఎన్నో క‌నిపిస్తున్నాయి. ట్రైల‌ర్‌లో క‌మ‌ల్ హాస‌న్ ని చూపించినా, ఆ పాత్ర‌కు సంబంధించిన పూర్తి స‌మాచారం లేదు. రాజ‌మౌళి, రాంగోపాల్ వ‌ర్మ ఇందులో అతిథి పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌నున్నారు. ఆ పాత్ర‌ల ప్రాధాన్యం ఏమిటో ఇంత వ‌ర‌కూ చెప్ప‌లేదు. దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్‌, విజయ్ దేవ‌ర‌కొండ‌ల స్పెష‌ల్ ఎంట్రీ కూడా ఉంది. వాళ్ల పాత్ర‌లు ఎలా ఉంటాయో, నిడివి ఎంతో తెలీదు. వాటిని కూడా గోప్యంగా ఉంచింది చిత్ర‌బృందం. అస‌లు వీళ్లెవ‌రూ సినిమాలో లేన‌ట్టే ప్ర‌మోష‌న్లు చేసేసుకొంటున్నారు. ఆయా పాత్ర‌ల్ని తెర‌పై చూసి స‌ర్‌ప్రైజ్ అవ్వాల‌న్న‌ది ద‌ర్శ‌కుడు నాగ్ అశ్విన్ ఉద్దేశం. అందుకే వాటి ప్ర‌స్తావ‌న లేకుండానే ప్ర‌మోష‌న్లు

సైలెంట్ గా చేసేస్తున్నారు. ఇవి కాకుండా ఈ సినిమాలో గోప్యంగా ఉంచిన విష‌యాలు చాలా ఉన్నాయ‌ని ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాల టాక్‌. మొత్తానికి నాగ్ అశ్విన్ `క‌ల్కి` కోసం చాలానే షాక్‌లు దాచి పెట్టాడు. వాటి ఇంపాక్ట్ ఎంత వ‌ర‌కూ ఉంటుందో తెలియాలంటే ఇంకొద్ది రోజులు ఆగాలి.

