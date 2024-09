నాగార్జున, ధ‌నుష్ క‌లిసి శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్, ఫ‌స్ట్ లుక్ రేపు.. మ‌హా శివ‌రాత్రి సంద‌ర్భంగా విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ‘ధారావి’ అనే టైటిల్ ప‌రిశీలిస్తున్న‌ట్టు తెలుగు 360 ముందే చెప్పింది. ఇప్పుడు అదే ఖ‌రారు చేసే అవ‌కాశాలు పుష్క‌లంగా క‌నిపిస్తున్నాయి. ముంబైలోని ‘ధారావి’ అనే మురికివాడ చాలా ఫేమ‌స్‌. ఆ ధారావిని అడ్డాగా చేసుకొన్న డాన్ క‌థ ఇద‌ని తెలుస్తోంది.

ఈ సినిమాలో నాగ్ పాత్ర ఏమిట‌న్న విష‌యంలో ఎలాంటి క్లూ ఇవ్వ‌లేదు. బ‌య‌ట మాత్రం నాగార్జున ఓ డాన్‌గా క‌నిపించ‌నున్నాడ‌ని ప్ర‌చారం జ‌రుగుతోంది. అయితే అస‌లు విష‌యం ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో నాగార్జున ఈడీ ఆఫీస‌ర్ (ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌)గా కనిపించ‌నున్నాడ‌ని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం నాగ్ 40 రోజులు కేటాయించిన‌ట్టు తెలుస్తోంది. నాగ్ పై బ్యాంకాక్‌లో ఓ కీల‌క‌మైన షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తోంది చిత్ర‌బృందం. దేవిశ్రీ ప్ర‌సాద్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ర‌ష్మిక క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తోంది. రేపు మిగిలిన వివ‌రాలు తెలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి,.

