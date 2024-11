ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ జ‌న‌సేన పార్టీ స్థాపించి ప‌దేళ్ల‌య్యింది. మెగా ఫ్యామిలీ, కొంత‌మంది క‌మెడియ‌న్లు, ఒక‌రిద్ద‌రు ప‌వ‌న్ డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్ త‌ప్ప‌, ప‌వ‌న్‌కు నేరుగా పొలిటిక‌ల్ గా స‌పోర్ట్ ఎవ‌రూ చేయ‌లేదు. దానికి కార‌ణాలు లేక‌పోలేదు. ప‌వ‌న్ పై అభిమానం ఉన్నా, ఏం మాట్లాడితే, ఎలాంటి రిస్కులు ఎదుర్కోవాల్సివ‌స్తోందో.. అని కామ్ గా ఉన్నారు. అయితే ఏపీలో ఎన్నిక‌లు ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతున్న వేళ‌.. కొంత‌మంది ధైర్యం చేస్తున్నారు. ‘ఏదైతే అద‌య్యింది.. చూస్కుందాం’ అనుకొని, ‘జై ప‌వ‌న్‌’ అంటూ గ‌ళం విప్పుతున్నారు. అలా విప్పిన వారిలో ఇప్పుడు నాని కూడా చేరిపోయాడు.

ప‌వ‌న్‌కు రాబోయే ఎన్నిక‌ల్లో అంతా మంచే జ‌ర‌గాల‌ని, ప‌వ‌న్ గెల‌వాల‌ని కోరుకొంటున్నాన‌ని హీరో నాని ట్వీట్ చేశాడు. నాన్ మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ప‌వ‌న్‌కు నేరుగా స‌పోర్ట్ చేసింది నానినే. గ‌తంలో కూడా నాని ప‌వ‌న్ కి మ‌ద్ద‌తు తెలిపిన సంగ‌తి గుర్తుండే ఉంటుంది. టికెట్ రేట్లు ఇష్టానుసారం త‌గ్గించి, చిత్ర‌సీమ‌ను కుదేలు చేయాల‌నుకొన్న‌ప్పుడు ప‌వ‌న్ గ‌ట్టిగా మాట్లాడాడు. అప్పుడు స‌పోర్ట్ గా వినిపించిన గొంతు నానిదే. ఆ స‌మ‌యంలో నాని సినిమా వేడుక‌కు కూడా ప‌వ‌న్ హాజ‌రై, నానికి త‌న వంతు స‌పోర్ట్ అందించాడు. ఇప్పుడు నాని వంతు వ‌చ్చింది. కీల‌క‌మైన ఈ త‌రుణంలో ప‌వ‌న్‌కు అనుకూలంగా నాని ట్వీట్ చేయ‌డం చిత్ర వ‌ర్గాల్లో ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన చ‌ర్చ‌కు దారి తీసింది. చిత్ర‌సీమ‌లో ప‌వ‌న్‌ని అభిమానించే హీరోలు చాలామందే ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్లంతా ముందుకొచ్చి, త‌మ స‌పోర్ట్ తెలియ‌జేసే త‌రుణం ఆస‌న్న‌మైంద‌నే అనుకోవాలి. త‌ర‌వాతి అడుగు ఎవ‌రు వేస్తారో చూడాలి.

Dear @PawanKalyan gaaru as you are about to face the big battle of politics. As a member of your film family I hope you achieve everything you wish and keep all your promises. I am rooting for you and I am confident the entire fraternity is too. All the very best sir ??

— Hi Nani (@NameisNani) May 7, 2024