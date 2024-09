‘వెట్రిమార‌న్ నా అభిమాన ద‌ర్శ‌కుడు. త‌న‌తో ఓ సినిమా చేయాల‌ని వుంది’ అంటూ ఇటీవ‌ల ‘దేవ‌ర‌’ ప్ర‌మోష‌న్ల‌లో ఎన్టీఆర్ త‌న మ‌న‌సులో మాట బ‌య‌ట‌పెట్టిన సంగ‌తి తెలిసిందే. సాధార‌ణంగా సినిమా హీరోలు ప్ర‌మోష‌న్ కోసం వేరే రాష్ట్రం వెళ్లిన‌ప్పుడు అక్క‌డి మీడియా, సినిమా వాళ్ల అటెన్ష‌న్ పొంద‌డానికి ఇలాంటి స్టేట్‌మెంట్లు ఇస్తుంటారు. అయితే ఎన్టీఆర్ కోరిక‌ను ఈ జాబితాలో క‌ల‌ప‌లేం. ఎందుకంటే నిజంగానే వెట్రిమార‌న్ తో సినిమా చేయాల‌ని ఎన్టీఆర్ కి ఉంది. వెట్రిమార‌న్ కూడా ఎన్టీఆర్ కోసం ఓ క‌థ రెడీ చేశారు. ఆమ‌ధ్య ఎన్టీఆర్ కి కూడా వినిపించిన‌ట్టు తెలుస్తోంది. వెట్రిమార‌న్ కూడా ‘ఎన్టీఆర్‌ని క‌లిశాను. ఓ క‌థ చెప్పా. త్వ‌ర‌లోనే మా కాంబో ఉంటుంది’ అని ప్ర‌క‌టించారు. సో… ఇది కేవ‌లం ప్ర‌మోష‌న్ చెప్పింది కాదు. ఈ కాంబో ఆల్రెడీ ఆన్‌లోనే ఉంది.

‘దేవ‌ర’ త‌ర‌వాత ప్ర‌శాంత్ నీల్ సినిమా మొద‌లెట్టాలి ఎన్టీఆర్‌. అక్టోబ‌రు 21 నుంచి ప్ర‌శాంత్ నీల్ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్తుంది. 40 రోజుల పాటు జ‌రిగే తొలి షెడ్యూల్ లో ఎన్టీఆర్ పాల్గొన‌డం లేదు. జ‌న‌వ‌రి నుంచి మ‌రో షెడ్యూల్ మొద‌ల‌వుతుంది. ఎన్టీఆర్ కూడా అప్పుడే సెట్లో అడుగు పెట్ట‌నున్నారు. ప్ర‌శాంత్ నీల్ సినిమా పూర్త‌యిన వెంట‌నే ‘దేవ‌ర 2’ని మొద‌లెడ‌తారు. ఆ త‌ర‌వాతే… వెట్రిమారన్ సినిమా ఉంటుంది. ఈలోగా వెట్రిమార‌న్ ఓ సినిమా పూర్తి చేస్తారు. ఈనెల 27న ‘దేవ‌ర‌’ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. వ‌చ్చే యేడాది ‘వార్ 2’ విడుద‌ల అవుతుంది.

