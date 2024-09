ఎన్టీఆర్‌తో సినిమా చేయ‌డానికి పెద్ద పెద్ద క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ద‌ర్శ‌కులు ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఎన్టీఆర్ మ‌న‌సులో మాత్రం.. ఓ దర్శ‌కుడు ప్ర‌త్యేక స్థానాన్ని ఆక్ర‌మించుకొన్నాడు. త‌న‌తో సినిమా చేయాల‌ని ఎన్టీఆర్ ఆస‌క్తి చూపిస్తున్నాడు. ఆ ద‌ర్శ‌కుడు ఎవ‌రో కాదు.. వెట్రిమార‌న్‌. త‌మిళ చిత్ర‌సీమ‌లో వెట్రిమార‌న్‌కు ఓ ప్ర‌త్యేక స్థానం ఉంది. త‌న క‌థ‌ల ఎంపిక‌, పాత్ర‌ల్ని తీర్చిదిద్దే విధానం షాకింగ్ కి గురి చేస్తుంటాయి. అణ‌గారిన వ‌ర్గాల ప‌క్షాన నిల‌బ‌డి క‌థ‌లు చెబుతుంటారాయ‌న‌. ఇప్పుడు ఈ ద‌ర్శ‌కుడితో ప‌ని చేయాల‌న్న ఆస‌క్తిని ఎన్టీఆర్ బ‌య‌ట‌పెట్టాడు. `దేవ‌ర‌` ప్ర‌మోష‌న్ల కోసం చెన్నైలో అడుగుపెట్టిన ఎన్టీఆర్ కు స్ట్రయిట్ త‌మిళ సినిమా ఎప్పుడు చేస్తార‌న్న ప్ర‌శ్న ఎదురైంది. దానికి ఆయ‌న వెట్రిమార‌న్ క‌థతో వ‌స్తే, సినిమా చేస్తాన‌ని ప్ర‌క‌టించ‌డం విశేషం. వెట్రిమార‌న్ కథ‌ల్లోంచి హీరో పుట్టుకొస్తాడు. ఆయ‌న త‌న పాత్ర‌ల‌కు త‌గిన న‌టీన‌టుల్ని ఎంచుకొంటాడు. ఎన్టీఆర్ లాంటి న‌టుడు ఆఫ‌ర్ ఇస్తే.. వెట్రిమారన్ ఆయ‌న కోసం క‌థ రాయ‌కుండా ఉంటారా?

వెట్రిమార‌న్ త‌న అభిమాన ద‌ర్శ‌కుడ‌ని, ఆయ‌న క‌థ తీసుకొస్తే, స్ట్ర‌యిట్ త‌మిళ సినిమా చేస్తాన‌ని ఎన్టీఆర్ ప్ర‌క‌టించ‌డం టాలీవుడ్ హీరోల్లో వ‌చ్చిన మార్పుకు అతి పెద్ద నిద‌ర్శ‌నం. వెట్రిమార‌న్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ద‌ర్శ‌కుడు కాదు. మ‌ట్టిని, మ‌నిషిని, మ‌లినం లేని స‌మాజాన్నీ ప్రేమించే ద‌ర్శ‌కుడు. అలాంటి ద‌ర్శ‌కుల క‌ల‌ల్లోంచి, క‌థ‌ల్లోంచి పుట్టుకొచ్చే పాత్ర‌ల్లో ఎన్టీఆర్ లాంటి క‌థానాయ‌కుడ్ని చూడ‌డం కూడా ఓ వ‌ర‌మే. చూద్దాం.. ఈ కాంబో ఎప్ప‌టికి సెట్ అవుతుందో?

