టాలీవుడ్ అంతటా ‘దేవర’ ఫీవర్ పాకేసింది. రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండటంతో మేక‌ర్స్ కూడా ప్రమోషన్స్ జోరు పెంచారు. ఎన్టీఆర్ అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రమోషన్స్ నిర్వహిస్తూ, మీడియాతో, ఆడియన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. మిగిలిన భాష‌ల్లో ప్ర‌మోష‌న్స్ బాగానే ఉన్నా… టాలీవుడ్ లో మూవీని స‌రిగా ప్రమోట్ చేయలేదని కంప్లైంట్ వినిపిస్తోంది. వీటికి చెక్ పెడుతూ ఎన్టీఆర్ – కొర‌టాల శివ‌తో సిద్దు జొన్నలగడ్డ, విశ్వక్ సేన్ చిట్ చాట్ చేశారు. ఈ ఇంట‌ర్వ్యూ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది టాలీవుడ్ అయ్యింది.

సిద్దు, విశ్వక్ తో చేసిన చిట్ చాట్ లో ‘దేవర’ షూట్ టైంలో జరిగిన ఒక ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన విష‌యాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు ఎన్టీఆర్. దేవర సినిమాలోని కొంత భాగం గోవాలో షూట్ చేశారు. అస‌లే ఎండాకాలం.. అందులోనూ గోవా బీచ్‌. అక్క‌డ ఎండ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన ప‌నిలేదు. పైన సూర్యుడు నిప్పులు చెరుగుతుంటే, బీచ్ లో కొన్ని స‌న్నివేశాల్ని తెర‌కెక్కించారు. ఆ వేడికి త‌ట్టుకోలేక‌… ప‌క్క‌నే ఉన్న టెంట్‌లోకి ఎన్టీఆర్ ప‌రిగెత్తాడ‌ట‌. తీరా టెంట్ లోకి వెళ్లేస‌రికి, క‌రెంట్ పోయి, ఏసీ క‌ట్ అయ్యింద‌ట‌. ఆ స‌మ‌యంలో జ‌న‌రేట‌ర్ కూడా ప‌ని చేయ‌లేద‌ని, లోప‌ల ఉంటే ఇడ్లీలో ఆవిరైపోవ‌డ‌మో, బ‌య‌ట‌కు వెళ్తే తందూరీ చికెన్‌లా మాడిపోవ‌డ‌మో ఖాయం అనిపించింద‌ని, 45 నిమిషాల త‌ర‌వాత క‌రెంట్ వ‌స్తే, స‌రిగ్గా అదే స‌మ‌యానికి ‘షాట్ రెడీ’ అంటూ కొర‌టాల నుంచి పిలుపు వ‌చ్చింద‌ని, ఈ క‌ష్టం ప‌గ‌వాడికి కూడా రాకూడ‌ద‌ని న‌వ్వుకుంటూనే చెప్పుకొచ్చాడు ఎన్టీఆర్‌.

ఈ ఇంట‌ర్వ్యూలో చాలా ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన విష‌యాలే షేర్ చేసుకొన్నాడు. జాన్వీ క‌పూర్ రెండు పేజీల డైలాగుని గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పుకొంటూ పోతే… ఎన్టీఆర్ షాకైపోయాడ‌ట‌. జాన్వీకి మంచి భ‌విష్య‌త్తు ఉంద‌ని, అనిరుథ్ ఎప్ప‌టికైనా హాలీవుడ్ సినిమాల‌కు సంగీతం అందించే స్థాయికి ఎదుగుతాడ‌ని కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చాడు ఎన్టీఆర్‌. అటు సిద్దు జొన్న‌ల‌గ‌డ్డ‌, ఇటు విశ్వ‌క్‌సేన్‌.. ఇద్ద‌రూ ఎన్టీఆర్ అభిమానులే. కాబ‌ట్టి.. ఈ ఇంట‌ర్వ్యూ భ‌లే ర‌క్తి క‌ట్టింది. తెలుగులో ప్ర‌మోష‌న్లు స‌రిగా లేవ‌న్న నిరాశ‌.. ఈ చిట్ చాట్ తో తొల‌గిపోయిన‌ట్టే.

