ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ కోసం రాజ‌మౌళి చాలా స‌మ‌యం తీసుకొంటారు. షూటింగ్ మాత్రం చ‌క చ‌క లాగించేస్తారు. చేయాల్సిన హౌంవ‌ర్క్ అంతా… స్క్రిప్టు ద‌శ‌లోనే అయిపోతుంది. అందుకే ఆయ‌న సినిమాల‌న్నీ గీత గీసిన‌ట్టు అంత ప‌ర్‌ఫెక్ట్ గా కుదిరిపోతాయి. మ‌హేష్ బాబు సినిమా కోసం కూడా అలాంటి క‌స‌ర‌త్తే చేస్తున్నారు రాజ‌మౌళి. స్క్రిప్టు విష‌యంలో అస్స‌లు రాజీ ప‌డ‌డం లేదు. అందుకే టైమ్ ప‌డుతోంది. మ‌రీ ముఖ్యంగా మ‌హేష్ లుక్ కోస‌మే నెల రోజులు కేటాయించారు. మ‌హేష్ కోసం స్కెచ్ ఆర్టిస్టుల‌తో ఏడెనిమిది ర‌కాల గెట‌ప్పులు రెడీ చేశారు. వాటిలో మ‌హేష్ ఎలా ఉంటాడు? కెమెరా ముందు స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఎలా ఉండ‌బోతోంది? అనే విష‌య‌మై రాజ‌మౌళి అండ్ టీమ్ త‌ర్జ‌న‌భ‌ర్జ‌న‌లు ప‌డుతోంది.

ఏ లుక్ లో మ‌హేష్ సూట్ అవుతాడో తెలియ‌డానికి లుక్ టెస్ట్ అవ‌స‌రం. నెల రోజుల పాటు 8 ర‌కాల లుక్స్‌ని ప‌రిశీలించి.. చివ‌రికి ఒక‌టి ఫైన‌ల్ చేయ‌నున్నారు. ఇందుకోసం రాజ‌మౌళి అంత‌ర్జాతీయ నిపుణుల్ని రంగంలోకి దించ‌నున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని రాజ‌మౌళి స్టైలీష్ యాక్ష‌న్ ఎడ్వెంచ‌రెస్‌గా తీర్చిదిద్ద‌బోతున్నాడు. అంత‌ర్జాతీయ భాష‌ల్లోనూ ఈ చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నాలు జ‌రుగుతున్నాయి. ‘మహారాజ్‌’ అనే పేరు ప‌రిశీల‌న‌లో ఉంది. అయితే.. చిత్ర‌బృందం మాత్రం ఈ సినిమా గురించి ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ నేరుగా ఒక్క అప్‌డేట్ కూడా ఇవ్వ‌లేదు. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ మొద‌లెట్టే ముందు ఓ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి, అన్ని విష‌యాల్నీ పూస గుచ్చిన‌ట్టు చెప్ప‌డం రాజ‌మౌళి స్టైల్‌. అలాంటి ప్రెస్ మీట్ గురించే మ‌హేష్ అభిమానుల‌తో పాటు మీడియా కూడా ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.

