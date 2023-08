పట్టిసీమే కాపాడుతోంది !

పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ మరో సారి హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. పట్టిసీమ పంపులను.. ఇరిగేషన్ అధికారులు ప్రారంభించారు. ఒకటి, రెండు రోజుల్లో… గోదావరి నీరు.. కృష్ణాకు చేరనున్నాయి. ఈ సమయంలో.. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు.. ఏపీ సర్కార్‌ను టార్గెట్ చేయడం ప్రారంభించారు. పట్టిసీమ దండగ అని ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు.. జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు వైసీపీ కూడా ఓ విధానంగా పెట్టుకుని పోరాడటమే దీనికి కారణం. నిజానికి గోదావరికి మొదటగా వరద వస్తుంది. తర్వాత కృష్ణాకు వరదలు వస్తే అదృష్టం..లేకపోతే డెల్టా రైతులు నీటి కోసం ఎదురు చూడాల్సింది.

ఈ పరిస్థితి మార్చడానికి చంద్రబాబు పట్టిసీమ కట్టి.. జూన్ లోనే డెల్టాలో మొదటి పంటకు నీరిచ్చారు. కానీ వైసీపీ సర్కార్ కు ఎవరూ సంతోషంగా ఉండటం లేదు. అందుకే పట్టిసీమ వృధా అని చెప్పేందుకు వర్షాలు పడి.. కృష్ణా డెల్టాలో.. వ్యవసాయ పనులు ప్రారంభమయినప్పుడు పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఉపయోగం లేదని నిరూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తున్నారు. కానీ పట్టిసీమ నీటిని వదిలుతూ కూడా అదే పని చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది… సరైన సమయానికి వర్షాలు పడలేదు. సాగు కోసం అదను దాటిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇలాంటి సమయంలో.. పట్టిసీమ పంపులు ఆన్ చేయక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. సైలెంట్‌గా ఆన్ చేయమని ఆదేశాలిచ్చారు. గోదావరి నీరు అందుబాటులోఉన్నదాన్ని బట్టి.. స్వల్పంగా అయినా.. తరలింపు ప్రారంభించారు. కృష్ణా డెల్టాను ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

పట్టిసీమను కట్టి… డెల్టాను కాపాడమని చెబుతున్న టీడీపీ.. అప్పట్లో విమర్శించిన వైసీపీని.. కార్నర్ చేసేందుకు ఏ మాత్రం వెనుకాడటం లేదు. గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి వివిద సందర్భాల్లో పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ దండగన్న.. వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేసి.. నీళ్లు వదిలిన దృశ్యాలను.. పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు.. జగన్మోహన్ రెడ్డి.. మాట తప్పారు.. మడమ తిప్పారని.. విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట మీద నిలబడే దమ్ము ఉంటే.. నీటి పంపింగ్ ఆపేయాలని అంటున్నారు.

దీనికి కౌంటర్ గా వైసీపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ రిలీజ్ చేసింది.అందులే ఏమున్నదంటే… ప్రకాశం బ్యారేజీ వేల టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి వెళ్లిపోయిందట. గోదావరి నుంచి లక్షల టీఎంసీలు వెళ్లిపోయాయి.. మరి పోలవరం అవసరం లేదా ?. నీళ్లు రావడం కాదు… అవసరమైనప్పుడు కావడమే ముఖ్యం. ఈ మాత్రం లాజిక్ తెలియని పాలకులు రైతులు ఉసురు తీసేందుకు వెనుకాడటం లేదు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.