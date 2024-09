పవన్ కల్యాణ్ “సనాతన ధర్మ” రాజకీయం !

తిరుమల లడ్డూ విషయంలో ఏర్పడిన వివాదంపై పవన్ కల్యాణ్ స్పందించిన వైనం హిందూ సమాజంలో చర్చకు దారి తీసింది. ఆయన రాజకీయ నాయుకుడు కాబట్టి కచ్చితంగా ఆ స్పందనలో రాజకీయ కోణం చూస్తారు. పవన్ స్పందనలో రాజకీయం ఉందో లేదో కానీ.. హిందూవాదుల అభిమానాన్ని పొందుతున్నారు. అలాగే.. బీజేపీ వ్యతిరేకుల విమర్శలనూ ఎదుర్కొంటున్నారు. పవన్ ట్వీట్ ను వ్యతిరేకిస్తూ… ప్రకాష్ రాజ్ తెర ముందుకు వచ్చారు. పవన్ అధికారంలో ఉన్నారని చర్యలు తీసుకోవాలి కానీ ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదని చెప్పుకొచ్చారు.

We are all deeply disturbed with the findings of animal fat (fish oil,pork fat and beef fat )mixed in Tirupathi Balaji Prasad. Many questions to be answered by the TTD board constituted by YCP Govt then. Our Govt is committed to take stringent action possible.

