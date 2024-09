ప్ర‌భాస్ – హ‌ను రాఘ‌వ‌పూడి కాంబోలో ఓ సినిమా ఇటీవ‌లే లాంఛ‌నంగా ప్రారంభ‌మైన సంగ‌తి తెలిసిందే. మైత్రీ మూవీస్ సంస్థ ఈచిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. బుధ‌వారం నుంచే ఈ సినిమా రెగ్యుల‌ర్ షూటింగ్ ప్రారంభ‌మైంది. మ‌ధురైలో కొన్ని కీల‌క స‌న్నివేశాల్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. అయితే ప్ర‌భాస్ మాత్రం సెట్‌లో లేడు. ఆయ‌న ప్ర‌స్తుతం ‘రాజాసాబ్తో’ బిజీగా ఉన్నారు. ‘రాజాసాబ్‌’ షెడ్యూల్ పూర్తయిన త‌ర‌వాతే… ప్ర‌భాస్ హ‌ను సినిమా సెట్లోకి అడుగు పెడ‌తారు. మ‌ధురై షెడ్యూల్ లో ప్ర‌భాస్ పై తెర‌కెక్కించే స‌న్నివేశాలేం లేవ‌ని స‌మాచారం. ఓ వారం రోజుల పాటు చిత్ర‌బృందం మ‌ధురైలోనే ఉంటుంది.

1945 నేప‌థ్యంలో సాగే క‌థ ఇద‌ని స‌మాచారం. ఈచిత్రానికి ‘ఫౌజీ’ అనే టైటిల్ ప‌రిశీలిస్తున్నారు. దాన్నే అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. ప్ర‌భాస్ పై చిత్ర‌బృందం ఇది వ‌ర‌కే ఓ ఫొటో షూట్ నిర్వ‌హించింది. చిన్న గ్లింప్స్ కూడా డిజైన్ చేసింది. ద‌స‌రాకు విడుద‌ల చేసే అవ‌కాశం ఉంది. ఈ చిత్రంలో మిధున్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి ఓ కీల‌క పాత్ర పోషిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఆయ‌న ప్ర‌భాస్ కు తండ్రి పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌నున్నారు. ఇమాన్వీ ఈ చిత్రంలో క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తున్నారు. విశాల్ చంద్ర‌శేఖ‌ర్ స్వ‌రాలు స‌మ‌కూరుస్తున్నారు. కె.కె సాహిత్యాన్ని అందించారు. ఇప్ప‌టికే రెండు పాట‌ల్ని రికార్డ్ చేసిన‌ట్టు స‌మాచారం.

