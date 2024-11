అలా చేస్తే రాహుల్ నపుంసకుడో కాదో తేలుతుంది..కాంగ్రెస్ నేత సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఎన్నికలు వచ్చిన ప్రతిసారి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పెళ్లి విషయంపై బీజేపీ నేతలు కామెంట్స్ చేయడం పరిపాటిగా మారింది. ఆయనకు మగతనం లేదని అందుకే పెళ్లి చేసుకునేందుకు భయపడుతున్నారని బీజేపీ నేతలు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తుండటంపై ఈసారి ఓ కాంగ్రెస్ నేత సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు.

బీజేపీ నేతల వ్యాఖ్యలకు గుజరాత్ కాంగ్రెస్ నేత ప్రతాప్ దుదత్ ఘాటుగా బదులిచ్చాడు. రాహుల్ గాంధీ మగాడో కాదో తెలుసుకునేందుకు ఓ పని చేయండి. మీ తల్లీ, కూతుళ్లను రాహుల్ గాంధీతో పడుకోనివ్వండంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి.

ప్రతాప్ దుదత్ మాట్లాడిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తోన్న బీజేపీ నేతలు కాంగ్రెస్ నేతల ఆలోచనలు వినండి. రాహుల్ గాంధీ మగతనాన్ని కొలిచేందుకు సోదర్ని పంపండి అంటూ మాట్లాడుతున్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఎంత నీచం అంటూ ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు. మరోసారి మహిళలపై తన స్వభావాన్ని కాంగ్రెస్ బయటపెట్టుకుందని విమర్శిస్తున్నారు.

"Make your mother-daughters sleep with Rahul Gandhi, you'll get to know if he's impotent or not – Congress leader from Gujarat"

Any feminist on my TL? Imagine the amount of outrage if such a statement comes from any BJP leader…

