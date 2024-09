సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జ‌నీకాంత్ స్టార్‌డ‌మ్ గురించి, ఆయ‌న క్రేజ్ గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన ప‌నిలేదు. ఈ వ‌య‌సులోనూ… కుర్ర హీరోల‌కు పోటీ ఇస్తున్నారాయ‌న‌. ర‌జ‌నీ సినిమా అంటే వంద‌ల కోట్ల బిజినెస్ ఖాయం. వ‌య‌సు మీరుతున్న కొద్దీ మ‌రింత ఉత్సాహంగా ప‌ని చేస్తున్నారు. నిజానికి ఈపాటికి ర‌జ‌నీ రాజ‌కీయాల్లో యాక్టీవ్‌గా ఉండాల్సింది. వ‌యోభారం, ఆరోగ్య కార‌ణాల‌ వ‌ల్ల‌… ఆయ‌న రాజ‌కీయ పార్టీని స్థాపించే ఆలోచ‌న‌ను విర‌మించుకొన్నారు. రాజ‌కీయాలలో ర‌జ‌నీ ఎంట్రీ లేక‌పోయినా, ప్ర‌త్య‌క్షంగానో, ప‌రోక్షంగానో ప్ర‌జ‌ల‌కు సేవ చేయ‌డానికి మాత్రం ఆయ‌న రెడీగానే ఉన్నారు. ర‌జ‌నీ కాంత్ చారిట‌బుల్ ట్ర‌స్ట్ పేరుతో సేవా కార్య‌క్ర‌మాల్ని మ‌రింత చురుగ్గా చేసే ఆలోచ‌న‌లో ఉన్నారు సూప‌ర్ స్టార్‌.

అందులో భాగంగా ఇటీవ‌ల‌ చెన్నై శివార్ల‌లో ర‌జ‌నీ దాదాపు 12 ఎక‌రాల స్థ‌లాన్ని కొనుగోలు చేశారు. అక్క‌డ ఓ మ‌ల్టీ సూప‌ర్ స్పెషాలిటీ ఆసుప‌త్రి నిర్మించే ఆలోచ‌న‌లో ఉన్న‌ట్టు టాక్‌. పేద మ‌ధ్య‌త‌ర‌గ‌తి ప్ర‌జ‌ల‌కు అన్నిర‌కాల వైద్య స‌దుపాయాలు ఉచితంగా క‌ల్పించాల‌న్న ఆశ‌యంతో ఈ ఆసుప‌త్రిని నిర్మిస్తున్నార‌ని తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం దాదాపుగా రూ.200 కోట్ల‌కు పైగానే ఖ‌ర్చు పెడుతున్నార‌ని తెలుస్తోంది. త్వ‌ర‌లోనే భూమి పూజ చేయ‌బోతున్న‌ట్టు చెన్నై వ‌ర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాజ‌కీయాల్లోకి వ‌చ్చి చేయాల‌నుకొన్న సేవ‌… బ‌య‌ట ఉండి చేయ‌డానికి ర‌జ‌నీ డిసైడ్ అయ్యార‌న్న‌మాట‌. సూర్య‌, కార్తి, విశాల్ సైతం ఈ విష‌యంలో ర‌జ‌నీ అడుగుజాడల్లో న‌డుస్తున్నారు. వాళ్లు కూడా రాజ‌కీయాల‌తో సంబంధం లేకుండా ప్ర‌జా సేవ‌లో త‌ల‌మున‌క‌ల‌వుతున్నారు.

