జగన్ పరువు తీసేసిన వర్మ

రామ్ గోపాల్ వర్మలోని క్రియేటర్ ఎప్పుడో గతంలో కలిసిపోయాడు. ఆయన తీసిన చివరి జనరంజకమైన సినిమా ఎవరికీ గుర్తులేదు కూడా. ఇప్పటి జనరేష్ కి వర్మ అంటే మతిగతి లేని ట్వీట్లు పెట్టే ఓ నెటిజన్ గా మాత్రమే ఎక్కువ పరిచయం. ఇప్పుడు వర్మకు సొంతగా కథ ఆలోచించి సినిమా తీసే ఓపిక కూడా లేదు. పబ్లిక్ డొమైన్ లో వుండే కంటెంట్ నే షార్ట్ ఫిల్మ్ కంటెంట్ దారుణమైన క్యాలిటీతో తీసి వదులుతున్నాడు. ఆ సినిమాలు ఎప్పుడు వస్తున్నాయో పోతున్నాయో కూడా తెలీదు.

ఈ మధ్య ‘వుహ్యం’ సినిమా పేరుతో ట్విట్టర్ లో హడావిడి చేశాడు వర్మ. ఇది వైసీపీ ప్రచారానికి పనికొచ్చే రాజకీయ ప్రచార చిత్రం. ఇది ఎవరో చెప్పడం కాదు వర్మే చెప్పుకున్నాడు. ఈ సినిమాకి డబ్బు సమకూర్చింది కూడా వైసీపీ నాయకులే. వర్మ, సిఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ కి వెళ్లిమరీ స్క్రిప్ట్ తెచ్చుకున్నాడు.

ఇంత హడావిడి చేసిన తర్వాత ఈ రోజు సినిమా రిలిజైయింది. గమ్మత్తు ఏమిటంటే ఈ సినిమా విడుదలైనట్లు పాపం.. వైసీపీ ఫ్యాన్స్ కూడా తెలీదు. ఇక వృత్తి ధర్మంగా రివ్యూ రాయాల్సిన భాద్యత వున్న రివ్యూ రైటర్స్ తప్పక చూశారు. పాపం వైసీపీకి అనుకూలమైన వారు కూడా ఈ సినిమాని భరించలేకపోయారు. సినిమా చుస్తున్నంత సేపు తలలు పట్టుకున్నారు. వైసీపీ డబ్బా కొట్టే ఛానల్స్ సైతం ఈ సినిమాకి సింగిల్ స్టార్ ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నాయి.

రివ్యూలు దారుణంగా వున్నాయి. రెండు గంటలు పాటు ఒక బవూన్ సినిమా చూపించాడని గొణుక్కున్నారు. పోనీ ఈ సినిమా వైసీపీకి కూడా కలిసొచ్చేలా లేదు. జగన్ ని ట్రోల్ చేసేలా వున్నాయి. ఇందులో జగన్ భారతి పాత్రలు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుకునే మాటలు ఈ సినిమాలో బిగ్గెస్ట్ కామెడీ సీన్. నిజంగా ఆ సీన్ చూసినప్పుడు జగన్ భారతి పాత్రలు నవ్వులపాలయ్యాయి. సినిమాలపై వర్మ జడ్జ్మెంట్ పూర్తిగా తప్పిపోయిందని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనం. నిజంగా ఈ రెండు పాత్రలని బఫూన్ క్యారెక్టర్స్ గా చిత్రీకరించాడని బాధపడుతున్నాయి వైసిపీ వర్గాలు.

సినిమా అంతా ఒక చిత్రవధలా వుందని, వర్మ తీసిన అతి చెత్త సినిమా ఇదేనని చూసిన వారి మాట. ఈ సినిమా వర్మకు తప్పితే ఎవరికీ పనికి రాలేదు. సినిమా నిర్మాణం నెపంతో తన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సరిచేసుకున్న ‘వ్యూహం’న్ని మాత్రం బాగానే అమలు చేశాడనే సెటైర్లు వైసీపీ వర్గాల్లోనే వినిపించడం కొస మెరుపు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.