డీకోడ్ : బీజేపీకి ఎక్కువ సీట్లు ఎందుకు ?

ఏపీలో రాజకీయం క్లైమాక్స్ కు చేరుకుంటోంది. ఎన్డీఏ కూటమి మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు పూర్తి అయింది. బీజేపీకి ఏకంగా ఆరు పార్లమెంట్ సీట్లతో పాటు పది అసెంబ్లీ సీట్లను ఇవ్వాలని టీడీపీ, జనసేన నిర్ణయించుకున్నాయి. బీజేపీకి ఉన్న బలంతో పోలిస్తే.. ఇది వంద శాతం ఎక్కువ స్థానాలు. అందులో డౌటే లేదు. కానీ బీజేపీ బలం ఎలా చూస్తారు ? . బీజేపీ వల్ల రాష్ట్రానికి కలిగే ప్రయోజనాల్ని ఎలా అంచనా వేస్తారు ?. అన్న విషయాల్ని డీ కోడ్ చేసుకుంటే… బీజేపీకి ఆ మాత్రం ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని ఎవరైనా అంగీకరిస్తారు.

బీజేపీ బలం ఏపీలో ఓట్ల షేరే కాదు.. అధికార బలం కూడా !

ఇక్కడ బీజేపీ బలం గురించి ఎక్కువ మంది చర్చిస్తున్నారు. ఆ పార్టీకి ఒక శాతం కంటే తక్కువ ఓట్లు ఉన్నాయని.. అందు వల్ల ఆ పార్టీకి పది అసెంబ్లీ.. ఆరు పార్లమెంట్ సీట్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని వాదిస్తున్నారు. మిగతా రెండు పార్టీలు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటున్నాయని అంటున్నారు. నిజానికి ఓట్ల షేర్ ప్రకారం చూస్తే ఎక్కువే కావొచ్చు. కానీ రాజకీయ పార్టీ బలాన్ని కేవలం ఓట్ల షేర్ ద్వారా అంచనా వేయడం అంటే.. తప్పులో కాలేసినట్లే. బీజేపీకి ఉన్న బలం .. ఏపీలో ఓట్ల ప్రకారం తక్కువే కావొచ్చు కానీ.. ఏపీని గట్టెక్కించే బలం.. అధికారం ఆ పార్టీకి ఉన్నాయనేది వంద శాతం నిజం. ప్రజాస్వామ్యంలో తర్వాత ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పలేం కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో బీజేపీ మరోసారి అధికారంలోకి వస్తుందని ఎక్కువ మంది నమ్ముతున్నారు. అలాంటి సమయంలో చాయిస్ తీసుకోవడమే రాజకీయం.

ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉండటం వల్ల బీజేపీపై బాధ్యత !

బీజేపీకి ఉన్న ఓట్ షేర్ వల్ల ఒకటి, రెండు పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ సీట్లలో చాన్సిచ్చి.. గెలిపించుకుంటే… పోయేదేమీ లేదు. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ కొద్ది సీట్లతో రాష్ట్రం కోసం కమిట్ మెంట్‌తో పని చేస్తుందా ?. అసాధ్యం. ఎన్డీఏ కూటమిలో టీడీపీ ఉన్నప్పటికీ.. తమకు ఉన్న ఒకటి, అరా సీట్ల కోసం తాము ఏపీకి ఏదో చేయాలని అనుకోదు. పార్టీ నేతలు కూడా కేంద్రంపై ఒత్తిడి చేయరు. అందు వల్ల ఆ పార్టీకి పెద్దగా ప్రాతినిధ్యం లేకుండా చేసి కూటమిలో ఉంచుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఇక్కడే టీడీపీ, జనసేన వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాయి. బీజేపీకి కూడా బాధ్యత ఉందనేలా సీట్లను కేటాయించారు.

ఏపీ నిలబడాంటే బీజేపీ సహకారం తప్పనిసరి !

ఏపీలో గత ఐదేళ్లలో జరిగిన విధ్వంసం నుంచి కోలుకోవాలంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. పోలవరం ఆపేశారు. రాజధానిని పడుకోబెట్టేశారు. కనీసం రోడ్ల మరమ్మతులు చేయలేదు. కానీ ఐదు వందల కోట్లతో విలాసవంతమైన ప్యాలెస్ కట్టుకున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రాన్ని గట్టెక్కించాలంటే కేంద్రం సహకారం చాలా అవసరం. ఉత్తినే కూటమిలో ఉండి సాయం చేయమంటే బీజేపీ కూడా చేసే అవకాశం ఉండదు. ఇప్పుడు గౌరవప్రదమైన స్థానాలను.. ఇచ్చి గెలిపించి మరీ … పంపిస్తే… ఏపీకి ఖచ్చితంగా సహకరించాల్సిన బాధ్యత బీజేపీపై ఉంటుంది.

రాజకీయాలంటే.. ఓట్ల లెక్కలు మాత్రమే కాదు. రాజకీయాలు చేసేది రాష్ట్రం కోసమే. ముఖ్యంగా టీడీపీ, జనసేన మొదటి నుంచి చెబుతోంది.. రాష్ట్రాన్ని రాక్షసుల బారి నుంచి కాపాడటానికేనని చెబుతున్నాయి. మా బలం ఇంతా….అని టీడీపీ పట్టుదలకు పోతే.. అసలు పొత్తులే ఉండేవి కావు. జనసేన పార్టీ అధినేతపై ఉండే ఒత్తిడి గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. అంత త్యాగం చేసి బీజేపీకి సీట్లివ్వడం వెనుక.. రాష్ట్రం కోసం అనే వ్యూహమే ఉందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.