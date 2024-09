‘గాంజా శంక‌ర్’… ఈ పేరు కొన్ని నెల‌ల నుంచీ వినిపిస్తూనే ఉంది. అప్పుడెప్పుడో ఓ గ్లింప్స్ కూడా విడుద‌ల చేశారు. కానీ ఆ త‌ర‌వాత ఎలాంటి అప్ డేట్ ఇవ్వ‌లేదు. ఈ సినిమా ఆగిపోయింద‌ని, లేదు.. మ‌ళ్లీ మొద‌ల‌వ్వ‌బోతోంద‌ని ర‌క‌ర‌కాల వార్త‌లు షికారు చేశాయి. దీనిపై కూడా చిత్ర‌బృందం ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వ‌లేదు. ‘అస‌లు ఈ సినిమా ఉందా, లేదా’ అని సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్‌ని ‘నాకేం తెలీదు.. అప్ డేట్ లేదు.. తెలుగు 360 లాంటి వెబ్ సైట్లు చూసి అప్ డేట్లు తెలుసుకొంటున్నా’ అంటున్నాడు.

ఓ హీరో త‌న సినిమా గురించి త‌న‌కేం తెలీద‌ని చెప్ప‌డం కామెడీనే. కానీ… తేజ్ విష‌యంలో మాత్రం కాద‌ని తెలుస్తోంది. నిజంగానే.. ఈ సినిమా గురించిన అప్ డేట్ త‌న‌కు నిర్మాత‌లు కానీ,ద‌ర్శ‌కుడు కానీ ఇవ్వ‌డం లేద‌ట‌. అస‌లు ఈ సినిమా ఉందా, లేదా అనే విష‌యం కూడా అటు ద‌ర్శ‌కుడు కానీ, ఇటు నిర్మాత కానీ చెప్ప‌డం లేద‌ట‌. సితార ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ ద‌గ్గ‌ర తేజ్ అడ్వాన్సు తీసుకొన్నాడు. అంతే. ఇంత‌కు మించి, ఈ ప్రాజెక్ట్ విష‌యంలో తేజ్‌కి ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. వెబ్ సైట్ల‌లో వ‌చ్చిన స‌మాచార‌మే.. త‌న ద‌గ్గ‌రా ఉంది. మ‌రోవైపు ద‌ర్శ‌కుడు సంప‌త్‌నంది ‘ఓదెల 2’ అనే ప్రాజెక్ట్ మొద‌లెట్టాడు. దానికి త‌ను నిర్మాత మాత్ర‌మే కాదు, క్రియేటీవ్ సైడ్ కూడా ఉన్నాడు. ‘గాంజా శంక‌ర్‌’ క‌థ‌కు సంబంధించిన పనులూ జ‌రుగుతున్నాయ‌ని, స్క్రిప్టు పూర్తి స్థాయిలో లాక్ చేసిన త‌ర‌వాతే.. ఈ సినిమా డిటైల్స్ బ‌య‌ట‌కు వ‌స్తాయ‌ని తెలుస్తోంది.

