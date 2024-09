సంప‌త్‌నంది ద‌ర్శ‌కుడే కాదు. అభిరుచి ఉన్న నిర్మాత కూడా. ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ పై మంచి విజ‌యాన్ని అందుకొన్న ‘ఓదెల రైల్వే స్టేష‌న్‌’కి ఆయ‌నే నిర్మాత‌. ఇప్పుడు పార్ట్ 2కి రంగం సిద్ధ‌మైంది. పార్ట్ 1 కంటే, పార్ట్ 2ని మ‌రింత భారీ స్థాయిలో తెర‌కెక్కించాల‌న్న‌ది… సంప‌త్‌నంది ప్లాన్‌. అందుకే దానికి త‌గిన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఓదెల పార్ట్ 1లో హెబ్బా ప‌టేల్ న‌టిస్తే, ఈ సీక్వెల్ లోకి స్టార్ క‌థానాయిక‌ త‌మ‌న్నాని తీసుకొచ్చారు. ‘ఓదెల రైల్వేస్టేష‌న్’ పార్ట్ 1లోనే పార్ట్ 2కి సంబంధించిన లీడ్ ఉంది. అక్క‌డి నుంచే ఈ సీక్వెల్ క‌థ మొద‌లు కానుంది.

పార్ట్ 1 ‘ఆహా’లో వచ్చింది. నిజానికి.. ‘ఆహా’నే ఈ సీక్వెల్ ని నిర్మించాల్సివుంది. కానీ త‌మ‌న్నా రాక‌తో.. బ‌డ్జెట్లు పెరిగాయి. సాంకేతికంగానూ ఈ చిత్రాన్ని ఉన్న‌తంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈసారి ఓటీటీకి కాకుండా, పాన్ ఇండియా స్థాయిలో చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేయ‌డానికి స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు. సౌంద‌ర్ రాజ‌న్‌, ‘కాంతార’ ఫేమ్‌ అజ‌నిష్ లోక్‌నాథ్ లాంటి హేమా హేమీలు ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో చేతులు క‌లుపుతున్నారు. ఈరోజు వార‌ణాసిలో ఈ చిత్రాన్ని లాంఛ‌నంగా ప్రారంభిస్తారు. అక్క‌డే ఓ షెడ్యూల్ కూడా జ‌రుపుతారు. ఈరోజే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మిగిలిన వివ‌రాలు అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించ‌నున్నారు. ఓటీటీలో విడుద‌లైన ఓ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా పాన్ ఇండియా సినిమా రావ‌డం… నిజంగా కొత్త విష‌య‌మే!

