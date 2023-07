‘బ్రో’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధ‌మైంది. ఈవార‌మే ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ సినిమాపై మంచి అంచ‌నాలే ఏర్ప‌డ్డాయి. స‌ముద్ర‌ఖ‌ని ఈ సినిమాని చ‌క చ‌క పూర్తి చేశాడు. ప‌వ‌న్ సినిమా ఇంత త్వ‌ర‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిందంటే.. దానికి కార‌ణం.. స‌ముద్ర‌ఖ‌నినే. షూటింగ్ చ‌క చ‌క పూర్తి చేయ‌డంలో త‌ను సిద్ధ‌హ‌స్తుడు. బ్రో కూడా యమ స్పీడుగా లాగించేశాడు. ప‌వ‌న్ తో షూటింగ్ అంతా కేవ‌లం 21 రోజుల్లోనే పూర్తి చేశాడు స‌ముద్ర‌ఖ‌ని.

ఈ క‌థ ప‌వ‌న్‌కి వినిపించ‌గానే.. ”ఓకే.. చేద్దాం.. ఎప్ప‌టి నుంచి షూటింగ్ పెట్టుకొంటారు” అని ప‌వ‌న్ అడిగితే.. ‘రేప‌టి నుంచే..’ అంటూ స‌ముద్ర‌ఖ‌ని తొంద‌ర‌పెట్టాడ‌ట‌. ఈరోజు క‌థ విని.. రేపు షూటింగ్ ఏమిట‌ని ప‌వ‌న్ సైతం ఆశ్చ‌ర్య‌పోయాడ‌ట‌. ”ఈ సినమా సెట్స్ అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మీరెప్పుడు వచ్చినా షూటింగ్ చేసుకొంటా” అని స‌ముద్ర‌ఖ‌ని స‌మాధాన‌మిచ్చాడు. ”నా ప్లానింగ్ చూసి ప‌వ‌న్ షాక‌య్యారు. నా క‌మిట్‌మెంట్ న‌చ్చి.. మ‌రుస‌టి రోజే షూటింగ్ కి వ‌చ్చేశారు. నేను ఈ సినిమాని వేగంగా పూర్తి చేశానంటే దానికి కార‌ణం ప‌వ‌న్ సారే. ఆయ‌న చెప్పిన టైమ్‌కి షూటింగ్ కి వ‌చ్చేవారు. ఆయ‌న స‌హ‌కారం వ‌ల్లే అనుకొన్న స‌మ‌యానికి ఈ సినిమాని ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం” అని చెప్పుకొచ్చాడు స‌ముద్ర‌ఖ‌ని. ‘వినోదాయ సీత‌మ్‌’కి సీక్వెల్ కూడా ఉంద‌ట‌. అయితే.. ఈ క‌థ‌ని మిగిలిన భాష‌ల్లోనూ రీమేక్ చేశాకే… సీక్వెల్ గురించి ఆలోచిస్తాన‌ని చెప్పుకొచ్చాడీ ద‌ర్శ‌కుడు.

