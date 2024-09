2025 సంక్రాంతికి.. అరుదైన సీన్‌!

2025 సంక్రాంతి బెర్తులు అప్పుడే ఫుల్ అయిపోయాయి. చిరంజీవి ‘విశ్వంభ‌ర‌’ వచ్చే సంక్రాంతికి విడుద‌ల చేస్తామ‌ని మేక‌ర్స్ ఎప్పుడో అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించేశారు. నాగ‌చైత‌న్య ‘తండేల్‌’ కూడా సంక్రాంతి బ‌రిలో నిలిచింది. వెంక‌టేష్‌, అనిల్ రావిపూడి సినిమా త్వ‌ర‌లో ప‌ట్టాలెక్క‌బోతోంది. సంక్రాంతికి విడుద‌ల చేయాల‌న్న‌ది దిల్ రాజు టార్గెట్‌. మ‌రోవైపు… బాల‌య్య కూడా ఈ సంక్రాంతికే గురి పెట్ట‌బోతున్నార‌ని తెలుస్తోంది. బాల‌య్య – బోయ‌పాటి కాంబోలో ఓ సినిమా అతి త్వ‌ర‌లో మొద‌ల‌య్యే ఛాన్సుంది. ఒక‌సారి మొద‌లెడితే… నాన్ స్టాప్‌గా షూటింగ్ ముగించాల‌న్న‌ది బోయ‌పాటి ప్లాన్‌. బాల‌య్య‌కు సంక్రాంతి సీజ‌న్ బాగా క‌లిసొచ్చింది. 2025 బ‌రిలోనూ త‌న సినిమా ఉండాల‌ని ఆయ‌న భావిస్తున్నారు.

చివ‌రి నిమిషంలో సంక్రాంతి బెర్తు ఖ‌రారు చేసుకోవ‌డం నాగార్జున స్పెషాలిటీ. ‘నాసామిరంగ‌’ విష‌యంలో అదే జ‌రిగింది. అస‌లు ఈ సంక్రాంతికి నాగార్జున నుంచి సినిమా వ‌స్తుంద‌ని ఎవ‌రూ ఊహించ‌లేదు. కేవ‌లం సంక్రాంతికి రావాల‌న్న ఉద్దేశంతోనేర‌ కేవ‌లం 3 నెలల్లో సినిమాని ముగించి, హ‌డావుడిగా విడుద‌ల చేశారు. నాగ్ కి కూడా సంక్రాంతి సీజ‌న్ బాగా క‌లిసొస్తుంటుంది. అదే సెంటిమెంట్ ఈసారీ రిపీట్ చేయ‌డానికి నాగ్ ప్ర‌య‌త్నించ‌డం స‌హ‌జ‌మే. అదే జ‌రిగితే.. చిరు, నాగార్జున‌, బాల‌కృష్ణ‌, వెంక‌టేష్… ఈ న‌లుగురి సినిమాలూ సంక్రాంతి బ‌రిలో నిలుస్తాయి. ఇదో రేర్ ఫీట్‌. ద‌శాబ్దాల త‌ర‌బ‌డి తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల్ని అల‌రించిన ఓ త‌రం హీరోలు న‌టించిన సినిమాలు ఒకే సీజ‌న్‌లో రావ‌డం క‌చ్చితంగా అపూర్వ‌మైన సంఘ‌ట‌నే. 2025లో ఈ అరుదైన సీన్ చూసే అవ‌కాశం తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ద‌క్కే అవ‌కాశాలు పుష్క‌లంగా క‌నిపిస్తున్నాయి.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.